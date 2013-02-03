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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

قناعت:

گفتمان امام (ره) بهترین نسخه مدیریتی است/ اجرایی شدن 56 پروژه در آزادشهر

گفتمان امام (ره) بهترین نسخه مدیریتی است/ اجرایی شدن 56 پروژه در آزادشهر

آزادشهر - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) بهترین نسخه مدیریت در جهان است که می تواند انسان را به رستگاری رساند.

 به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح متمرکز طرح های دهه فجر آزادشهر با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران گفت: پیشرفتهای کشور از جمله دلایل رشد خصومتهای دشمنان است.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی یک کشور نو و جوان بوده که وابسته به کشوری دیگر نیست و با محوریت اسلام ناب برابر توطئه ها مقاومت کرده است.

وی عنوان کرد: تاکنون دشمنان هرچه موانع ایجاد کرده اند، نتوانستند کاری از پیش برند و این ناشی از زنده شدن شعارهای انقلاب بود.

استاندار گلستان بیان داشت: آمریکا با این عقیده که دین نباید وارد اجتماع شود و از احکام فردی بیرون نیاید به مقابله با کشور ما پرداخت زیرا معتقد است دین اگر از احکام فردی بیرون آید باعث احیای آرمانخواهی و آرمانگرایی خواهد شد.

افتتاح و کلنگ زنی 56 پروژه در آزادشهر

فرماندار آزادشهر نیز گفت: در مجموع 56 پروژه با اعتبار 163 میلیارد و 870 میلیون ریال در ایام دهه فجر در شهرستان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

فاضل دهنوی افزود: از این تعداد، 33 پروژه عمرانی با اعتبار 125 میلیارد و 505 میلیون و 16 پروژه اشتغالزایی و تولیدی با اعتبار 34 میلیارد و 799 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: همچننین در این مدت، هفت پروژه عمرانی با اعتبار چهار میلیارد و 21 میلیارد ریا کلنگ زنی می شود.

دهنوی عنوان کرد: کارخانه کمپوست، تولید کود ازته در شهرک صنعتی و  از جمله طرح های این شهرستان است.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1807731

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