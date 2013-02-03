  1. بین الملل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

فرمانده ارتش لبنان برای تروریستها خط و نشان کشید

فرمانده ارتش لبنان برای تروریستها خط و نشان کشید

فرمانده ارتش لبنان در واکنش به حمله گروههای مسلح به ارتش در منطقه عرسال بر مقابله با گروههای تروریستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جان قهوه چی گفت : کسانی که برخورد حکیمانه ارتش با حوادث را نشانه ضعف ارتش قلمداد می کنند سخت در اشتباهند.

وی افزود: کسانی که فکر می کنند مبارزه با تروریسمی که ثبات لبنان را هدف قرار داده است متوقف خواهد شد سخت در اشتباه هستند.

قهوه چی بیان کرد:  ارتش لحظه ای در برخورد با جنایتکاران تردید نخواهد کرد و در برابر خون شهدای ارتش ساکت نخواهد نشست.

شایان ذکر است که در اثر حمله افراد مسلح به نیروهای ارتش لبنان در منطقه عرسال در بعلبک تعدادی از نیروهای ارتش کشته و زخمی شده بودند.

کد مطلب 1807732

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