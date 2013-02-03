فرمانده ارتش لبنان برای تروریستها خط و نشان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جان قهوه چی گفت : کسانی که برخورد حکیمانه ارتش با حوادث را نشانه ضعف ارتش قلمداد می کنند سخت در اشتباهند.

وی افزود: کسانی که فکر می کنند مبارزه با تروریسمی که ثبات لبنان را هدف قرار داده است متوقف خواهد شد سخت در اشتباه هستند.

قهوه چی بیان کرد: ارتش لحظه ای در برخورد با جنایتکاران تردید نخواهد کرد و در برابر خون شهدای ارتش ساکت نخواهد نشست.

شایان ذکر است که در اثر حمله افراد مسلح به نیروهای ارتش لبنان در منطقه عرسال در بعلبک تعدادی از نیروهای ارتش کشته و زخمی شده بودند.