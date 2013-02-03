تکذیب ادعای توقیف کشتی حامل سلاح ایران در آب های یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه افزود: اخبار ضد و نقیضی طی چند روزه اخیر پیرامون کشتی توقیف شده منتشر گردیده است که ابهامات فراوانی را در این خصوص به همراه داشته است.



این مقام با تاکید بر اهمیت حفظ و تداوم امنیت و ثبات کشورهای منطقه بویژه یمن برای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان ساخت این گونه ادعاهای غیر مسئولانه درراستای منافع دو کشور نیست.