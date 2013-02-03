تکذیب ادعای توقیف کشتی حامل سلاح ایران در آب های یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه افزود: اخبار ضد و نقیضی طی چند روزه اخیر پیرامون کشتی توقیف شده منتشر گردیده است که ابهامات فراوانی را در این خصوص به همراه داشته است.
این مقام با تاکید بر اهمیت حفظ و تداوم امنیت و ثبات کشورهای منطقه بویژه یمن برای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان ساخت این گونه ادعاهای غیر مسئولانه درراستای منافع دو کشور نیست.
در پی انتشار اخبار مربوط به توقیف یک کشتی حامل سلاح در آب های یمن و طرح برخی ادعاها در انتساب موضوع به جمهوری اسلامی ایران، یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه کشورمان این ادعاها را شدیدا تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه افزود: اخبار ضد و نقیضی طی چند روزه اخیر پیرامون کشتی توقیف شده منتشر گردیده است که ابهامات فراوانی را در این خصوص به همراه داشته است.
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