  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

یک منبع آگاه اعلام کرد:

تکذیب ادعای توقیف کشتی حامل سلاح ایران در آب های یمن

تکذیب ادعای توقیف کشتی حامل سلاح ایران در آب های یمن

در پی انتشار اخبار مربوط به توقیف یک کشتی حامل سلاح در آب های یمن و طرح برخی ادعاها در انتساب موضوع به جمهوری اسلامی ایران، یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه کشورمان این ادعاها را شدیدا تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه افزود: اخبار ضد و نقیضی طی چند روزه اخیر پیرامون کشتی توقیف شده منتشر گردیده است که ابهامات فراوانی را در این خصوص به همراه داشته است.

این مقام با تاکید بر اهمیت حفظ و تداوم امنیت و ثبات کشورهای منطقه بویژه یمن برای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان ساخت این گونه ادعاهای غیر مسئولانه درراستای منافع دو کشور نیست.

کد مطلب 1807740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها