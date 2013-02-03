14 اثر در دهمین همایش نمایش ورامین به مرحله اجرا رسید

میثم تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشهای عشق به افق خورشید اثر محمد تقی رودگر، آه از دست این ویکتورهوگو اثر میثم تفرشی، در تاریکی اثر رضا شیرازی، به همین سادگی اثر احمد فیروزی، دیگر مرا صدا نزن مادر اثر پیام تاجیک، زندگی، عشق و دیگر هیچ اثر پسرانه، محسن زارع، اکتشافات اثر امیر علی بدلی، همیشه پای یک زن در میان است اثر سمیه کیا، در حال کندن پوست پیاز... اثر علیرضا امینی و علی رغم میل باطنی... اثر علیرضا صفادل در اولویت اول قرار گرفتند.

نمایشهای در اولویت دوم دهمین همایش نمایش ورامین

وی بیان داشت: نمایشهای ملاقات شبانه اثر علیرضا ترامشلو، زندگی، عشق و دیگر هیچ اثر دخترانه، محسن زارع، وعده‌ گاه نهنگها اثر مسعود مؤمنی و چشمهایت را برگردان اثر آرزو رستمی در اولویت دوم قرار گرفتند.

مدیر روابط عمومی دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین ادامه داد: نمایشهای دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین از 21 بهمن‌ ماه لغایت 30 بهمن‌ ماه در فرهنگسرای قطب الدین رازی، کانون هدایت و خانه نمایش مرحوم استاد وزیری پذیرای عموم علاقه مندان، هنرمندان و اصحاب رسانه و جراید خواهد بود.

این همایش پس از شش سال برگزار می شود

وی تصریح کرد: این همایش پس از شش سال، مجدداً و به منظور کشف و بروز خلاقیت و استفاده بهینه از استعدادهای نو و نوین و عملکرد استادان، هنرمندان و هنرجویان تئاتر شهرستان ورامین در یک سال گذشته در دهه سوم بهمن ‌ماه برگزار می‌ شود.

تفرشی اضافه کرد: در این همایش پس از بازخوانی 52 متن نمایشی رسیده به دبیرخانه 35 اثر به مرحله بازبینی در بخشهای اصلی و ویژه، خیابانی، کودک و نوجوان، هنرجویی و نمایشنامه خوانی راه یافتند که مرحله بازبینی این آثار انجام پذیرفت.

وی عنوان داشت: در بخش هنرجویی برای اولین بار در سطح این همایش برای تقویت هنرجویان تئاتر شهرستان به عنوان آینده ‌داران هنرهای نمایشی و همچنین در بخش تئاتر خیابانی آثاری از شهر تهران به عنوان مهمان و چند اثر از شهرستان ورامین به اجرا درمی ‌آیند.