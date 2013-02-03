عامل حمله به سفارت آمریکا از آلمان آمده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، "معمر گولر" وزیر کشور ترکیه گفت فردی که متهم به دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا در آنکارا بود، پیشتر با مدارک جعلی از آلمان وارد کشور شده بود.

خبرگزاری آناتولی به نقل از این مقام ترک اعلام کرد سازمان های اطلاعاتی ترکیه مدارک جعلی این فرد را که از آلمان به یونان و سپس به استانبول رفت، در اختیار دارند.

بر این اساس پلیس ترکیه دو نفر دیگر را نیز همراه با مدارک جعلی در ارتباط با پرونده انفجار سفارت آمریکا در آنکارا بازداشت کرده است.

گفتنی است فرد بمبگذار "اجویت شانلی" تبعه ترک وعضو حزب چپگرای آزادی خلق انقلابی معرفی شده است که در سال 1997 هم به اتهام اقدامات تروریستی به مدت چهار سال به زندان رفته است.