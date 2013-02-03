سهام پتروشیمی باختر هفته آخر بهمن ماه عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل پتروشیمی باختر گفت: همگام با روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به زودی بیش از 27 درصد از سهام پتروشیمی باختر به عنوان یکی از بزرگ ترین عرضه های سال تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.

داود ربانی افزود: سازمان خصوصی سازی، 818 میلیون و 181هزار و 818 سهم معادل 27و 27 صدم درصد از سهام شرکت پتروشیمی باختر را به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نرخ پایه هر سهم 20 هزار و 425 ریال در هفته پایانی بهمن ماه روی میز فروش می گذارد.

وی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در پتروشیمی باختر، مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت و روند سرمایه گذاری و شتاب در طرح های توسعه ای را به همراه خواهد آورد اما انتظار داریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنان کمک های خود را به این هلدینگ پتروشیمی ادامه دهد.

مدیرعامل پتروشیمی باختر گفت: روند توسعه طرح های پتروشیمی موجود در پتروشیمی باختر مطلوب است و پتروشیمی لرستان به عنوان یک طرح مهر ماندگار با بیش از 85 درصد پیشرفت تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پتروشیمی کردستان با بیش از 60 درصد پیشرفت و مهاباد با بیش از 70 درصد پیشرفت، از دیگر طرح هایی است که تا پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.

پتروشیمی باختر برای نیل به اهداف خود 6 شرکت زیر مجموعه خود را به نام شرکت های پتروشیمی کاویان (واحد تولید اتیلن)، لرستان و مهاباد (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی)، کردستان (پلی اتیلن سبک خطی)، کرمانشاه ( پلی اتیلن سنگین ) و گچساران (واحد تولید اتیلن ثانویه) را تأسیس و سازماندهی کرده است.