رسول صدرعاملي رئيس اتحاديه تهيه كنندگان شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" درپي استعفاي هوشنگ نوراللهي بدليل بيماري ، شوراي مركزي اتحاديه ضمن تشكر اززحمات وي درآخرين نشست خود رسول صدرعاملي را به رياست اين شورا برگزيد .

رسول صدرعاملي متولد 1333دراصفهان است . وي فعاليت خود را در سينما ازهفده سالگي باخبرنگاري آغاز وتا سال 1359 به عنوان گزارشگر ، قصه نويس ، دبيرسرويس حوادث و سپس دبيرسرويس پارلماني با روزنامه اطلاعات همكاري داشت . فعاليت حرفه يي درسينما را با تهيه فيلم خونبارش (1359) آغازكرد واولين فيلمش را به عنوان كارگردان به نام رهايي (1361) ساخت ودرهمان سال دفتر" ايرانميلاد" وسپس "ميلاد فيلم " را تاسيس كرد .

ديگر فيلم هاي سينمايي وي عبارت است از:

گلهاي داودي (1363) اين فيلم درسومين جشنواره فيلم فجر موفق به دريافت 5 لوح زرين ازهيات داوران گرديد . ضمن اينكه در جشنواره فيلم پيونگ يانگ (كره شمالي ) مقام اول را كسب كرد . گلهاي داودي اولين ملودرام سينماي پس ازانقلاب شكوهمند اسلامي است كه ارتباط وسيعي با مخاطبان برقراركرد .

پاييزان (1366) ،قرباني (1370) ،سمفوني تهران (1372) وفيلم هاي مستندي درزمينه مسائل اجتماعي ازجمله سريال خاطرات يك خبرنگار (پروازانقلاب ) ازديگر فعاليتهاي وي بوده است .

وي به غير ازكارگرداني درنوشتن فيلمنامه نيز فعال بوده است كه ازآن ميان مي توان به فيلمنامه " مي خواهم زنده بمانم " اشاره كرد كه براساس ساعتها فيلم مستند درزمينه چگونگي مرگ نوجواني به نام پدرام تجريشي نوشته شده بود صدرعاملي تهيه كنندگي فيلم هايي ازجمله دبيرستان ، راه وبيراه ، دركمال خونسردي ، روزهاي خوب زندگي ، برگ برنده و.. نيزبه عهده داشته است .

دختري با كفش هاي كتاني (1378) من ترانه 15سال دارم (1380) ديشب باباتو ديدم آيدا (1383) فيلم هاي سه گانه اي است كه صدرعاملي درمقام كارگردان و تهيه كننده آنها راتوليد كرده است .

پيش ازاين رسول صدرعاملي رياست شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان وتوزيع فيلم ايران را درسال 1380برعهده داشته است.