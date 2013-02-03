137 طرح عمرانی و تولیدی در آق قلا بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح ها، میزان اعتبار این طرح ها را 131 میلیارد و 960 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: از مجموع این طرح ها 38 پروژه عمرانی و 99 طرح تولیدی است که با بهره برداری از آنها 262 نفر مشغول به کار شدند.

وی عنوان کرد: 35 طرح آبیاری تحت فشار، تولید خوراک دام و طیور و گاز رسانی به پنج روستا از مهمترین این طرح هاست.

کر عنوان کرد: همچنین طرح هادی شش روستا از دیگر طرح های مهم دهه فجر در شهرستان است.

همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی نیز، هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی با چهار هزار و 262 میلیارد ریال در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود که از کل پرو‍ژه های اجرایی 998 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 845 میلیارد ریال قابل افتتاح است که از این تعداد 464 پروژه در بخش عمرانی و 534 طرح دیگر در بخش اقتصادی است.



از بین تمامی پروژه های اجرایی 100 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 417 میلیارد ریال قابل کلنگ زنی بوده که 94 طرح عمرانی و 6 طرح اقتصادی است.



پروژه های اقتصادی برای بیش از سه هزار و 356 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، همچنین در سطح استان 11 هزار و 172 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 2458 میلیارد ریال افتتاح می شود.