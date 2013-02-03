مراکز عرضه گوشت الاغ در کرمان پلمب شده اند/ تشکیل اکیپ بازرسی ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رسانه ای شدن توزیع گوشت الاغ در برخی رستورانهای شهر کرمان و بعد از چند روز سکوت رسانه ای سرانجام مسئولان در مقابل مطالبه خبرنگاران سکوت را شکستند و بروز این اتفاق را تائید کردند اما تاکنون هیچ توضیحی در خصوص جزئیات فعالیتهای افرادی که در بهداشت عمومی جامعه در کرمان اخلال ایجاد کرده اند داده نشده است.

پس از کشف این گروه در پی گزارشهای مردمی در خصوص سلاخی الاغ در یکی از جاده های اطراف کرمان تحقیقات انتظامی و قضایی انجام شده و درنهایت چهار نفر در این خصوص دستگیر شده اند و گفته می شود چندین رستوران، مرکز تهیه فست فود و کبابی در کرمان پلمب شده اند.

هشدارهای پیامکی مردم

در همین ارتباط مردم کرمان با ارسال پیامکهایی برخی اسامی رستورانهای مورد نظر را اعلام می کنند که مورد تائید قرار نگرفته اند با این وجود حساسیت در خصوص برخورد شدید و مطابق قانون در بین مردم نسبت به متخلفان ایجاد شده است و همگان خواستار برگزاری سریع دادگاه و مجازات خاطیان هستند.

گفته می شود در این ماجرا بیش از 70 الاغ سلاخی شده اند و گوشت آنها در برخی صنوف توزیع شده است این امر هرچند شوکی به مردم کرمان وارد کرده است و مردم خواستار نظارت جدی در خصوص عرضه مواد غذایی هستند که در این میان برخی با نادیده گرفتن بهداشت عمومی نگران جذب گردشگر در نوروز هستند.

این درحالی است که پس از طی شدن روزهای ابتدایی انتشار این خبر مسئولان رفته رفته اظهار نظرهای خود را در این خصوص آغاز کرده اند.

در این میان مردم این سوال را مطرح می کنند که چرا بازرسیهای مراکز بهداشتی و دامپزشکی کرمان به گونه ای نبوده است که جلوی سوء استفاده چنین افرادی گرفته شود.

اکیپی ویژه تشکیل می شود

رضا شمسی، رئیس مرکز بهداشت کرمان در این خصوص با تاکید بر متلاشی شدن گروه افراد سوء استفاده گر به مردم اطمینان می دهد که دیگر مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: نظارتها با جدیت بیشتر انجام می شود و اکیپی نیز با حضور مراکز بهداشت، فرمانداری کرمان و دامپزشکی تشکیل خواهد شد و نظارتها تشدید می شود.

شمسی ادامه داد: به مردم تضمین می دهیم که در حال حاضر مشکلی نیست و در آینده نیز تکرار نمی شود و مردم می توانند گوشت قرمز را با اطمینان تهیه کنند.

وی گفت: مراکز متخلف پلمب شده اند و اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود.

مردم گوشت را از مراکز بهداشتی تهیه کنند

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان نیز در خصوص این تراژدی در اصناف کرمان می گوید: مرکز دامپزشکی کرمان نظارتهای خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و اجازه تکرار چنین مسائلی را نمی دهد.

بیژن دهقان افزود: به مردم توصیه می کنیم که گوشت قرمز را به صورت بسته بندی تهیه کنند و در این زمینه سعی داریم که زیرساختهای لازم برای بسته بندی گوشت قرمز را در کرمان ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: با اصلاح این زیرساختها چنین نگرانیهایی به وجود نخواهد آمد.