از سرپرست نيروي انتظامي خواستم با عوامل بر هم زننده فضاي رقابتي انتخابات برخورد نمايد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" موسوي لاري كه در يك نشست خبري سخن مي گفت، افزود: متاسفانه هنوز افرادي هستند كه براي اثبات خود ديگران را نفي مي كنند و براي جلوگيري از طرح ديدگاه هاي مخالف، از روش هاي غير اخلاقي تنش آفرين استفاده مي كنند.

وي ادامه داد: امروز سرپرست نيروي انتظامي را خواستم و تاكيد كردم كه عوامل برهم زننده فضاي رقابتي انتخابات، بايد به دستگاه قضايي معرفي شوند.

وزير كشور خاطر نشان كرد: فردي كه در زنجان يك جلسه انتخاباتي را بر هم زده بود، شناسايي و به قوه قضاييه معرفي شده است كه اميدوارم قوه قضاييه بر اساس توافقات انجام شده، صريح و قاطعانه با وي برخورد كند تا در دوره اوج فعاليت هاي انتخاباتي شاهد بروز تخلفات نباشيم.

موسوي لاري تاكيد كرد كه "وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات به همه گزارشات رسيده در خصوص تخلفات انتخاباتي افراد و نهادها رسيدگي مي كند".

وي وظيفه شوراي نگهبان قانون اساسي را نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مرتبط با امر برگزاري انتخابات براي حفظ حقوق شهروندان و جلوگيري از خروج آنان از مسير بي طرفي دانست و از اين نهاد خواست كه همچون ساير دستگاه ها، اصل بي طرفي در انتخابات را رعايت كنند.

از وزير كشور در خصوص عضويت او و برخي مديران وزارت كشور در احزاب و تشكل هاي سياسي به عنوان عامل تهديد كننده اصل بي طرفي در انتخابات سوال شد.

موسوي لاري پاسخ داد: عضويت افراد در احزاب و تشكل هاي سياسي نه تنها منفي نيست، بلكه معتقدم تا زماني كه احزاب و تشكل هاي صنفي و سياسي مقتدر نداشته باشيم ، نمي توانيم روند فعاليت هاي سياسي را منطقي كنيم.

وي با بيان اينكه "همه بزرگان ما با يكي از تشكل هاي موجود در كشور در كشور مرتبط هستند" افزود : عضويت مجريان و ناظران انتخابات در احزاب سياسي اقدام ناپسندي نيست، بلكه آنچه مهم است اين است كه افراد بخواهند از امكانات دولت براي تقويت تشكيلات خود استفاده كنند.

موسوي كه به مديران وزارت كشور توصيه مي كرد چنانچه مي خواهند بر اساس علاقمندي خود وارد فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي شوند، تا پايان زمان برگزاري انتخابات اين وزارتخانه را ترك كنند، متذكر شد: وزارت كشور با مديران نهادهاي متولي امر برگزاري انتخابات كه بخواهند خارج از حيطه وظايف اختيارات قانوني خود در انتخابات رياست جمهوري جانبدارانه حركت كنند، بدون تعارف و مجامله برخورد خواهد كرد.

موسوي لاري همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص شايعه حضور برخي اعضاي نيروهاي مسلح در امر برگزاري انتخابات گفت : قانون انتخابات رياست جمهوري تاكيد زيادي نسبت به عدم حضور نيروهاي مسلح در امر برگزاري انتخابات دارد و بر اساس همين قانون نيروي انتظامي فقط مسووليت حفظ نظم و برقراري امنيت برگزاري انتخابات را دارد.

وي افزود: به آقاي عبداللهي گفتم كه بايد با افراد نظامي كه درمراحل مختلف انتخابات از جمله اجرا، نظارت، حضور در ستادهاي انتخاباتي و نمايندگي نامزدها در پاي صندوق هاي راي فعاليت مي كنند برخورد كند، در غير اين صورت وزارت كشور با اين افراد برخورد خواهد كرد.

وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش اهميت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را يادآور شد و گفت: هنوز تحليل گران سياسي و دست اندركاران امر انتخابات نتوانسته اند پيروز اين عرصه را شناسايي كنند و اين پديده براي اولين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاده است.

موسوي لاري افزود: برگزاري انتخابات سالم و رقابتي و تجربيات اندوخته وزارت كشور در اين زمينه، صيانت از راي ملت و مجموعه شرايط منطقه اي به ما كمك كرده است تا با در نظر گرفتن همه جوانب، ساز و كاري براي تقويت اجراي برگزاري انتخابات مطلوب به كار گيريم.

وي اظهار داشت: شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري مسووليت مستقيم رسيدگي به صلاحيت ها را عهده دار است و حق و اختيار دارد مصاديق نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را با شرايط نامزدهاي اين جايگاه منطبق كند.

موسوي لاري در عين حال تاكيد كرد: شوراي نگهبان بايد در بررسي صلاحيت ها بر اساس ملاك هاي قانوني عمل كند و چنانچه به عنوان مسوول حسن اجراي انتخابات با رفتار قانون شكنانه مواجه شويم بر اساس وظيفه خود با آن برخورد مي كنيم.

وي يادآور شد: انتخابات مرحله اي نيست كه ابتدا يك شورا و بعد مردم افراد را انتخاب كنند، بلكه ميزان راي ملت است و مردم تعيين كننده سرنوشت خود و انتخابات هستند. اگر انتخابات بر اساس قانون و مانند انتخابات اولين دوره رياست جمهوري در فضايي آزاد، سالم و رقابتي برگزار شود، مشاركت حداكثري تحقق يافته و منافع ملي ما تضمين خواهد شد.

وزير كشور در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال رد صلاحيت هاي گسترده نامزدها از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت : انتخابات رياست جمهوري آينده، مانند انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري برگزار نخواهد شد.

موسوي لاري افزود: افرادي كه وارد اين عرصه شده اند افرادي شناخته شده هستند و به همين علت مانند انتخابات گذشته شاهد ريزش نامزدها نخواهيم بود و قطعا با عنايت شوراي نگهبان به راهبرد مشاركت حداكثري نظام ، زمينه رقابت براي همه افراد و گروه هايي كه مي خواهند در چارچوب ميثاق ملي فعاليت كنند، فراهم خواهد شد.