کیف قاپ حین سرقت در اسلامشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله نورائی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری 13 گلدسته در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی با مشاهده کیف قاپی از یک شهروند، بلافاصله برای دستگیری سارق اقدام کردند.



وی افزود: این سارق که متوجه حضور ماموران و تعقیب وی شده بود، کیف این شهروند را رها کرده و با سرعت زیادی از محل متواری شد، اما ماموران با تعقیب و گریز چند دقیقه ای موفق شدند در یکی از خیابان های فرعی سارق را دستگیر کنند.



این مسئول عنوان کرد: متهم بنام "علی- ج" در تحقیقات پلیس به شش فقره کیف قاپی و موبایل قاپی اعتراف و اعلام کرد: موتورسیکلت را از تهران بزرگ به سرقت برده و با پرسه زنی در اسلامشهر از شهروندان سرقت و کیف قاپی می کرده است.



برخورد با واحدهای صنفی متخلف در قدس

پلیس اطلاعات وامنیت عمومی شهرستان قدس غرب استان تهران در ادامه اجرای طرح برخورد با تخلفات صنفی و کنترلی تالارهای پذیرائی و رستورانها از پلمپ دو باغ تالار در این شهرستان خبر داد.



فرمانده انتظامی شهرستان قدس درباره جزئیات این خبر گفت: با توجه به شروع برگزاری مراسم جشن و نزدیکی آخر سال، به منظور کنترل و نظارت بر تالارها و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز متخلفان، همچنین کیفی سازی و رفع معایب با تشدید مبارزه با تخلفات صنفی و اجرای طرح کنترلی تالارهای پذیرائی و رستورانها، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قدس با اجرای طرح کنترل، نظارت و ساماندهی تالارهای پذیرائی و رستوران ها، تاکنون بیش از 35 تالار و رستوران را در شهرستان بازدید کردند.



سرهنگ کرم محمدی با اشاره به نتایج این طرح افزود: پلیس اطلاعات وامنیت عمومی این فرماندهی در بازدیدهای انجام شده، دو باغ تالار متخلف را پلمپ و به 12 واحد صنفی اخطار صادر کرد.



وی عنوان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی تا انتهای سال جاری به صورت محسوس و غیرمحسوس و نوبه ای این طرح را اجرا و نظارت خواهند کرد.