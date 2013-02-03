متین در ارومیه شکست خورد/ پیروزی سخت سایپا و باخت باریج اسانس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیستم (نهم دور برگشت) رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه تیم شهرداری ارومیه که در مرحله رفت موفق به شکست متین ورامین شده بود، توانست دوباره برابر این تیم صاحب برتری شود. شاگردان مصطفی کارخانه در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که هفته گذشته پیروزی ارزشمندی برابر پیکان کسب کرده بود.

شهرداری ارومیه با کسب این پیروزی و تصاحب سه امتیار کامل آن برای صعود از رده پنجم و قرار گرفتن در جمع تیم‌های پلی‌آف امیدوارتر شد. به خصوص اینکه سایپا، تیم چهارم جدول رده‌بندی از مصاف با میزان خراسان تنها صاحب دو امتیاز شد. رقابت امروز شاگردان فرهاد نفرزاده مقابل میزان خراسان تا پایان گیم پنجم ادامه داشت و آنها در پایان این گیم برتری را از آن خود کردند.

شاگردان حسین معدنی در تیم باریج اسانس که پنج هفته گذشته را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند در این هفته از مسابقات نتوانستند روند بردهای خود را ادامه دهند. آنها امروز در بندرعباس تن به شکست دادند. این شکست در شرایطی گریبان کاشانی‌ها را گرفت که آنها در صورت پیروزی و کسب امتیاز کامل بازی می‌توانستند موقعیت بهتری در میانه جدول کسب کنند.

نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* شهرداری ارومیه 3 - متین ورامین یک

(25 بر 23)، (25 بر 22)، (23 بر 25)، (29 بر 27)



* میزان خراسان 2 - سایپا البرز 3

(21 بر 25)، (25 بر 20)، (25 بر 15)، (16 بر 25)، (7 بر 15)



* آلومینیوم المهدی بندرعباس 3 - باریج اسانس کاشان یک

(22 بر 25)، (25 بر 21)، (31 بر 29)، (25 بر 23)

پیش از این دیدارها تیم پیشگامان کویر یزد پس از 6 باخت متوالی و در دومین بازی با هدایت ابراهیم وادی موفق شد شهرداری تبریز را از پیش رو برداشت و پیکان هم در تهران مقابل نوین کشاورز به برتری دست یافت.

هفته بیستم رقابت‌های والیبال لیگ برترباشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های جواهری گنبد و کاله به پایان می‌رسد.