اولین دوره مسابقات مینی گلف خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت گلف شهرستان بیرجندبعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات با اشاره به اینکه گلف از جمله ورزش هایی است که خانواده ها در کنار هم دیگر می توانند به آن بپردازند، گفت: در راستای شناسایی و معرفی این رشته به خانواده های بیرجندی مسابقات مینی گلف برگزار می شود.

علی نایبی افزود: با توجه به اینکه گلف یکی از پرطرفدار ترین بازیهای دنیا به حساب می آید اما این بازی در حین سادگی یکی از مشکل ترین بازیها است.

وی تصریح کرد: اجرای این بازی نیز به نیروی فکری و آمادگی جسمی بازیکنان نیاز دارد.

نایبی یادآور شد: مسابقات مینی گلف هر روزه در دهه فجر از ساعت 15 تا 17 در پارک توحید برای حضور علاقمندان برپا است.

به گفته وی این بازی هیچ پیش شرط و محدودیت سنی نداشته و در این ورزش به خاطر استمرار و تکرار مداوم و آهسته بودن آن آمادگی جسمانی را تا سنین بالا حفظ می کند و موجب افزایش طول عمر می‌ شود.

