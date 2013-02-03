تمثال 30 شهید باغخواص ورامین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمثال 30 شهید منطقه باغخواص ورامین عصر یکشنبه همزمان با چهارمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با حضور سرهنگ محمد کاشانی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و جمع کثیری از مردم و مسئولان منطقه باغخواص ورامین رونمایی شد.

مدیر کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در این مراسم طی سخنانی ضمن بیان وظیفه سنگین مردم و مسئولان در قبال خون شهدا گفت: باید هرکس در جایگاهی که هست طوری عمل کند که شرمنده شهدا نشود.

مجتبی عرب عامری افزود: اگر رسانه های غربی را مرور کنیم از مجموع آنها و نیز اظهارات کارشناسان غربی به این سخن آیت الله محمودی می رسیم که فرمودند "مقایسه امروز انقلاب اسلامی با زمان طاغوت مانند مقایسه روز است با شب تاریک"، امروز تحولات شگرفی در تمام زمینه های موجود رخ داده و کشور با سرعت در حال پیشرفت است.

وی عنوان کرد: تمام کارشناسان غربی اذعان دارند که نظام اسلامی به حدی پیشرفت کرده که توقف آن غیر ممکن است.

نباید اصل نظام را زیر سئوال برد

این مسئول با اشاره به کاستیهای موجود در ادامه داد: کاستیها به دلیل بی تدبیری امثال من مسئول است، نباید اصل نظام را زیر سئوال برد، در اقیانوس بیکران نعمت جمهوری اسلامی غرق شدیم و ممکن است گاهی نعمتها را فراموش کنیم که این یکی از بدترین آسیبهاست.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در این مراسم طی سخنانی به نقش برجسته مردم باغ خواص، علی آباد و مناطق اطراف در حرکتهای انقلابی اشاره کرد و گفت: باید همین روحیه انقلابی را حفظ کنیم، اکنون 34 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و در این مدت ریزشهای فراوانی داشتیم، افرادی بودند که از ابتدای انقلاب حضور داشتند، ولی در مسیر جا ماندند، البته رویشهای انقلاب اسلامی به مراتب بیش از ریزشهای آن است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: در فتنه 88 دیدید، افرادی که نقش محوری در فتنه داشتند از یاران گذشته انقلاب بودند، اما آمدند و دست در دست ضد انقلاب گذاشته و به انقلاب اسلامی ضربه زدند.

در پایان مراسم از تمثال 30 شهید گلگون کفن منطقه باغ خواص و علی آباد در مجتمع آموزشی شهید حبیبی رونمایی شد.