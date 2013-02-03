خاطرات مشترک 2 محسن/ کلاهی که رفیقدوست سر قذافی گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «برای تاریخ می‌گویم» شامل خاطرات محسن رفیقدوست عصر امروز یکشنبه 15 بهمن در تالار اندیشه حوره هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران با تبریک ایام‌الله 22 بهمن در سخنانی اظهار کرد: اگر ملت ما در این روز فقط آزادی و استقلال را به دست آورده بود جا داشت که جشنی برگزار شود، اما وقتی صحبت از استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی باهم پیش می‌آید؛ یعنی باید شکرگزار باشیم که خداوند بعد از 70 سال مبارزه هر سه را باهم به ما عطا کرده است.

وی افزود: من شاید هنوز این کتاب را نخوانده باشم، اما شخص محسن رفیقدوست را بارها و بارها خوانده‌ام و خاطرات من و او از هم جدا نیست.

رضایی در ادامه با اشاره به آشنایی خود با رفیقدوست گفت: در روزهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما هفت گروه مبارز اسلامی را در کنار هم ساماندهی کرده بودیم و رفیقدوست در زمره فعالان در همان گروه‌ها بود، ولی من ندیده بودمش و تنها از زبان شهید بروجردی درباره او شنیده بودم. بیشترین میزان آشنایی ما برمی‌گردد به زمانی که ما با یکدیگر وارد فاز کار نظامی و اطلاعاتی پس از انقلاب شدیم. آن زمان ساواک و سازمان اطلاعات کشور از بین رفته بود و انقلاب نیاز به چشم بیداری داشت. قرار شد من کار ساماندهی اطلاعاتی را پیش بگیرم و ایشان مسئول امور لجستیکی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آن روزها که تصویب شد به جنگ تحمیلی و مشکلات را روز به روز افزایش می‌داد و در این میان بازوی اصلی ما برای مقابله با این مساله بخش لجستیک بود. ما نیاز به اقلامی داشتیم که بخش قابل توجهی از آنها در داخل کشور موجود نبود و رفیقدوست به دلیل روحیه متوکلی که داشت از زیرزمین هم که می‌شد آنها را برای ما جور می‌کرد.

رضایی ادامه داد: وقتی از او موشک خواستیم، نمی‌دانم با چه ترفندی بر سر قذافی کلاه گذاشت و تعدادی موشک از او گرفت و به کشور آورد، اما در ایران، کارشناسان قذافی فهمیدند که چه رخ داده و کارشناسانشان از پرتاب و ساماندهی شلیک موشک‌ها طفره رفته و به درون سفارت لیبی پناه بردند. آن زمان شهید طهرانی مقدم بود که توانست از سیستم پیچیده آن موشک‌ها سر در بیاورد و شلیکشان کند.

وی هچنین از تلاش‌های وی در تهیه اقلام لجستیکی برای غواصان ایران در زمان دفاع مقدس تجلیل کرد.