  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

قویدل با مهر مطرح کرد:

تعیین تکلیف روز یکشنبه/ آشتیانی جزو گزینه‌های مدیرعاملی داماش نیست

تعیین تکلیف روز یکشنبه/ آشتیانی جزو گزینه‌های مدیرعاملی داماش نیست

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش با اعلام اینکه قرار است طی نشستی با عابدینی بررسی کنیم شرایط ادامه همکاری وجود دارد یا خیر،گفت: در صورت پذیرش استعفای وی گزینه‌هایی را در نظر داریم اما واعظ آشتیانی جزو آنها نیست.

شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ادامه همکاری امیر عابدینی با باشگاه داماش و استعفای وی و همچنین جانشینی واعظ آشتیانی به جای عابدینی در صورت پذیرش استعفای او ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار است روز یکشنبه نشستی را با عابدینی داشته باشم تا با توجه به اتفاقات اخیر شرایط را بررسی کنیم و ببینیم که آیا امکان ادامه همکاری وی با باشگاه داماش وجود دارد یا خیر؟

وی در همین خصوص افزود: اگر در این نشست به این جمع بندی برسیم که شرایط ادامه همکاری دو طرفه دیگر وجود ندارد و استعفای عابدینی مورد پذیرش قرار گیرد آنگاه گزینه های دیگری را برای جایگزینی وی در نظر داریم اما آن گزینه قطعا واعظ آشتیانی نخواهد بود. 

کد مطلب 1807786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها