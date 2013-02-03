شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ادامه همکاری امیر عابدینی با باشگاه داماش و استعفای وی و همچنین جانشینی واعظ آشتیانی به جای عابدینی در صورت پذیرش استعفای او ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار است روز یکشنبه نشستی را با عابدینی داشته باشم تا با توجه به اتفاقات اخیر شرایط را بررسی کنیم و ببینیم که آیا امکان ادامه همکاری وی با باشگاه داماش وجود دارد یا خیر؟

وی در همین خصوص افزود: اگر در این نشست به این جمع بندی برسیم که شرایط ادامه همکاری دو طرفه دیگر وجود ندارد و استعفای عابدینی مورد پذیرش قرار گیرد آنگاه گزینه های دیگری را برای جایگزینی وی در نظر داریم اما آن گزینه قطعا واعظ آشتیانی نخواهد بود.