پلی کلینیک تامین اجتماعی نسیم شهر بهارستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر امروز برگزار شد، فرماندار شهرستان بهارستان اظهار داشت: ایجاد چنین مرکز درمانی یکی از مطالبات بحق و قانونی مردم بود که امروز رسما گشایش یافت.

یونس نوبخت افزود: این پلی کلینیک یکی از پیشرفته ترین مراکز درمانی در سطح منطقه است که می تواند بخش وسیعی از نیاز شهروندان را رفع کند.

مدیرکل اموراجتماعی استان تهران نیز در این مراسم با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر گفت: مسئلوان باید با تمام توان نسبت به پیشرفت و ترقی کشورمان گام برداریم.

دکتر هدایت الله ادیب نیا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز در خجسته سالروز شکوهمند ایران اسلامی19 پروژه عظیم را در سطح کشور به مرحله بهره برداری خواهد رساند.

وی اولویت اجرای پروژه های مهم درمانی را در مناطق مرزی و محروم یاد کرد و گفت: تمام سعی و تلاش سازمان بر این است که بتواند اولویت کاری خود را در حوزه پروژه های درمانی در مناطق مرزی و محروم اجرا کند.

این مسئول با اشاره به ساخت پلی کلینیک نسیم شهر نیز گفت: ساخت این پلی کلینیک یکی از نیازهای اساسی این منطقه بود و امیدواریم که با حمایت خود مردم و مسئولین بتوانیم در این راستا گام های موثری برداریم.

ادیب نیا گفت: پروژه پلی کلینیک نسیم شهر طی 30 ماه با بودجه 40 میلیارد و 500 میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسید.

وی همچنین اضافه کرد: هم اکنون تعداد هشت بیمارستان در دست اجرا است که تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.