تظاهرات مردمی در منطقه المالکیه/ محکومیت اقدامات ظالمانه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مردم بحرین به درخواست جمعیتهای الوفاق، وعد، جمعیتهای ملی و یکپارچه و الاخاء تجمع گسترده ای در روستای المالکیه و کرزکان در منطقه الغربیه برگزار کردند.

مخالفان در بیانیه پایانی این تظاهرات تاکید کردند: که تغییرات در بحرین حتمی است، زیرا مردم بحرین هوشیار شده اند و سیاستهای سرکوبگرانه نمی تواند مانع تحقق خواسته های مردم شود.

مخالفان بیان کردند: گفتگوهای ظاهری مردود است و هر گفتگویی باید جدیت لازم را داشته باشد، زیرا همانند تلاشهای قبل با شکست روبرو خواهد شد.

در بیانیه مخالفان آمده است : راه حل بحران در بحرین توجه فوری خواست مردم است و مردم بحرین منتظر راه حل واقعی هستند.

انجمن دیده بان حقوق بشری بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار بازگشت همه کادر درمانی اخراج شده به سر کارهایشان و نیز آزادی همه پرسنل بازداشت شده و مجازات همه کسانی که کادر درمانی را تحت شکنجه جسمی و روانی و اهانت قرار داده اند، شد.

در این بیانیه از تصمیم وزارت بهداشت بحرین برای برکنار کردن چهار نفر از کادر درمانی و ابطال مجوز 18 نفر دیگر ابراز نگرانی شده است.

این انجمن حقوق بشری تصمیم وزارت بهداشت، کشور و دادگستری بحرین علیه کادر درمانی از فوریه 2011 تا کنون را غیر مسئولانه و مغایر با اصول حرفه ای دانست.