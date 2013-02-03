  1. بین الملل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

اخبار بحرین/

تظاهرات مردمی در منطقه المالکیه/ محکومیت اقدامات ظالمانه آل خلیفه

تظاهرات مردمی در منطقه المالکیه/ محکومیت اقدامات ظالمانه آل خلیفه

برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در منطقه المالکیه و انتقاد یک انجمن حقوق بشری از رفتار ظالمانه رژیم با کادر درمانی از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مردم بحرین به درخواست جمعیتهای الوفاق، وعد، جمعیتهای ملی و یکپارچه و الاخاء تجمع گسترده ای در روستای المالکیه و کرزکان در منطقه الغربیه برگزار کردند.

مخالفان در بیانیه پایانی این تظاهرات تاکید کردند: که تغییرات در بحرین حتمی است، زیرا مردم بحرین هوشیار شده اند و سیاستهای سرکوبگرانه نمی تواند مانع تحقق خواسته های مردم شود.

مخالفان بیان کردند: گفتگوهای ظاهری مردود است و هر گفتگویی باید جدیت لازم را داشته باشد، زیرا همانند تلاشهای قبل با شکست روبرو خواهد شد.

در بیانیه مخالفان آمده است : راه حل بحران در بحرین توجه فوری خواست مردم است و مردم بحرین منتظر راه حل واقعی هستند.

انجمن دیده بان حقوق بشری بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار بازگشت همه کادر درمانی اخراج شده به سر کارهایشان و نیز آزادی همه پرسنل بازداشت شده و مجازات همه کسانی که کادر درمانی را تحت شکنجه جسمی و روانی و اهانت قرار داده اند، شد.

در این بیانیه از تصمیم وزارت بهداشت بحرین برای برکنار کردن چهار نفر از کادر درمانی و ابطال مجوز 18 نفر دیگر ابراز نگرانی شده است.

این انجمن حقوق بشری تصمیم وزارت بهداشت، کشور و دادگستری بحرین علیه کادر درمانی از فوریه 2011 تا کنون را غیر مسئولانه و مغایر با اصول حرفه ای دانست.

کد مطلب 1807791

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