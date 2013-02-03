بازتاب واکنش صالحی به پیشنهاد آمریکا/ پیشرفت دیپلماسی برای حل بحران سوریه

شبکه " سی ان ان " آمریکا در خبری به واکنش "علی اکبرصالحی" به ادعای روز گذشته "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران پرداخته و به نقل از صالحی نوش ت: ما برای مذاکره خط قرمزی نداریم ، در خصوص مذاکره هسته ای هم ما آماده مذاکره هستیم، اما این بار باید مطمئن شویم که طرف دیگر قصد واقعی برای مذاکره و حل مسئله دارد.

شبکه خبری "ای بی سی نیوز" آمریکا نیز در خبری با اشاره به موضع صالحی در قبال پیشنهاد جو بایدن نوشت : وزیر خارجه ایران روز یکشنبه از پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم درباره مسئله هسته ای ایران استقبال کرد، اما تعهد ایران به پذیرش آن را رد کرد و بر ضرورت عزم واقعی و صادقانه آمریکا بر حل مسئله تاکید کرد و در عین حال از تهدیدها و رجزخوانی های آمریکا گلایه کرد.

سایت آمریکایی " ان پی آر" نیز با اشاره به اظهارات صالحی نوشت : وزیر خارجه ایران روز یکشنبه از نظر معاون رئیس جمهور آمریکا در خصوص مذاکره مستقیم ایران و آمریکا برای حل مسئله هسته ای استقبال کرد.

شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" آمریکا امروز به خبر استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت : مجلس ایران امروز با 192 رای وزیر کار دولت احمدی نژاد را برکنار کرد و احمدی نژاد هم در واکنش به این اقدام مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس و خانواده او را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد که لاریجانی هم این اتهام را رد کرد.

روزنامه انگلیسی "گاردین" با پرداختن به دیدار "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف مخالفان دولت سوریه با "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران و "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه نوشت : این دیدارها نشانه نادری از پیشرفت دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است.

روزنامه "دیلی تلگراف" انگلیس نیز با اشاره به رونمایی روز گذشته رئیس جمهور از جنگنده "قاهر" که کاملا ساخت ایران است، نوشت : به گفته رئیس جمهور ایران ، ایران با ساخت این جنگنده رادار گریزقصد خود برای رسیدن به قله های علمی را ثابت کرد.

شبکه "بلومبرگ " آمریکا نیز امروز با پرداختن به اظهارات رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران درباره تولید بنزین در ایران نوشت : ایران با وجود تحریم ها در حال برنامه ریزی برای تبدیل شدن به یک صادر کننده منظم بنزین در چند ماه آینده است.