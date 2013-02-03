دهه فجر ایام بیداری و فرصت هشیاری نسبت به وظایف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در مراسم آغاز پنجمین دوره فعالیت مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران افزود: گمنامی ارزش والایی است. خداوند فرموده است در میان عبادت‌ها پاداش روزه را خود می‌دهد یا خود پاداش روزه است، چرا که روزه تبرزی ندارد.



وی یکی از توفیقات خواهران طلبه نسبت به برادران روحانی را گمنامی آنها در طلبگی دانست و گفت: برادران روحانی با لباس مخصوص خود شناخته می‌شوند، اما خواهران طلبه مانند سایر بانوان هستند.



عضو جامعه مدرسین حوزه از طلاب مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواست تا حرارت و انگیزه هدایت انسان‌ها را در طول تحصیل و پس از آن حفظ کنند و در آینده از رابطه با طلاب حداکثر استفاده را برای ایفای نقش طلاب در برابر فرد و جامعه بهره ببرند.



وی همچنین از طلاب این مرکز خواست تا علاوه بر رشد تحصیلی،‌ فعالیت در شاخه‌های مختلف را به شکل فردی انجام دهند و همواره پرمطالعه و پرفکر باشند.



حجت الاسلام جمشیدی با بیان اینکه روحانی تا زنده است به واردات علمی نیاز دارد، افزود: این که مومنی بگوید ما در برابر جامعه وظیفه‌ای ندارید، بدترین غفلتی است که ممکن است به آن دچار شود. همه ما نسبت به مسائل انقلاب و اسلام مسئولیم.



وی ایام الله دهه فجر را ایام بیداری و فرصت هشدار و تذکر دانست و افزود: این ایام فرصت هشیاری نسبت به وظایفی است که ما در آینده نسبت به آن مسئولیم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه خداوند به برکت خون شهدا انقلاب اسلامی را به رهبری امام راحل پیروز کرد، ادامه داد: در طول تاریخ پیروزی حق در چنین وسعت مکانی و زمانی رخ نداده است.



حجت‌الاسلام جمشیدی اضافه کرد: اگر روحانیت شیعه ذره‌ای نسبت به وقایع جمهوری اسلامی بی‌تفاوتی نشان دهد، آسیب آن اول از همه متوجه خود روحانیت خواهد بود.



وی از جمهوری اسلامی به عنوان تمکنی یاد کرد که خداوند به روحانیت داده است تا به وظیفه خود عمل کند و امر خدا را به انجام برساند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: هر روحانی باید به شئون نظام اسلامی مشغول یا دل‌مشغول باشد.



طلاب تمام توان خود برای تحصیل هرچه بهتر صرف کنند



معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران نیز در این مراسم در سخنانی گفت: طلاب این مرکز طی چهار ترم، دروس تخصصی و مهارت‌های تدریس را فرا می‌گیرند و پس از آن برای گذراندن دروس عمومی به شهرهای محل سکونت خود باز می‌گردند.



حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی از طلاب این مرکز خواست تا تمام توان خود برای تحصیل هرچه بهتر صرف کنند تا با بنیه‌ای قوی‌تر به شهر خود بازگردند.



وی ادامه داد: طلاب این دوره در رقابتی جدی طی سه مرحله پیروز شده‌اند و به این مرکز راه یافته‌اند.



همچنین نوروزی معاون آموزشی مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه رشته‌های تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، مدرسی ادبیات عرب، فلسفه اسلامی، مطالعات اسلامی زنان و کلام اسلامی در این مرکز تدریس می‌شود، یادآور شد: تعداد ورودی‌های این مرکز در رشته تفسیر 37 نفر، در رشته فقه و اصول 35 نفر، در رشته مدرسی ادبیات عرب 33 نفر، در رشته فلسفه اسلامی 40 نفر، در رشته مطالعات اسلامی زنان 28 نفر و در رشته کلام اسلامی 12 نفر بوده است.



وی افزود: از میان طلاب ورودی این مرکز، تاکنون 48 نفر از کل دروس عمومی و تخصصی سطح سه فارغ‌التحصیل شده‌اند که سه نفر از آنها با دفاع از پایان‌نامه موفق به اخذ مدرک هم شده‌اند.

