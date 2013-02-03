چهار طرح عمرانی در اردستان مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، استاندار اصفهان در بازدید خود از شهرستان اصفهان ظهر یکشنبه در اولین طرح موردبهره برداری، کارخانه دان گستر آهوک در روستای باقرآباد اردستان در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با سرمایه ای بالغ بر40میلیارد ریال را افتتاح کرد که اشتغالزایی آن نیز 25 نفر وهدف آن تولید خوراک دام و طیور آماده است.

علیرضا ذاکر اصفهانی در بازدید خود از روستای ظفر قند، پایگاه امدادونجات هلال احمر که در زمینی به مساحت بیست هزار متر مربع و هزینه ای افزون بر پنج میلیاردریال بنا شده بود را مورد بهره برداری قرار داد.

همچنین استانداراصفهان مخزن آب دو هزارمتر مکعبی در اردستان که با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال و در مدت18ماه ساخته شده بود افتتاح کرد.

وی در ادامه سفرخود طرح آبیاری زیرسطحی حیدر درسطحی افزون بر272هکتار و با هزینه ای بالغ بر15میلیاردریال را مورد بازدید و بهره برداری قرار داد.

