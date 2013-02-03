خاموشی: سراسر زندگی رفیقدوست مجاهده برای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «برای تاریخ می‌گویم» شامل خاطرات محسن رفیقدوست عصر امروز یکشنبه 15 بهمن در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم و پس از سخنرانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌ا‌لاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سخنانی با اشاره به پیوند میان خاطرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: زیبایی کتاب حاضر در این نهفته است که خاطرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گاه با یکدیگر عجین می‌کند و این یعنی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیشکسوتانی دارند که قابلیت جدا شدن آنها از یکدیگر را نمی‌توان متصور شد.

وی افزود: محسن رفیقدوست را نمی‌توان از انقلاب اسلامی جدا دانست و هر روز از خاطرت او بیانگر یک رویداد ویژه درباره انقلاب اسلامی است. او چه در زمانی که در کمیته استقبال از امام (ره) خدمت می‌کند، چه در زمانی که به فکر تشکیل سپاه پاسداران می‌افتد، چه در زمانی که هشت سال به دفاع از کیان انقلاب اسلامی در جبهه‌ها می‌پ‍ردازد و چه در زمانی که به کار حل اختلاف میان افراد مختلف می‌پردازد در حال مجاهده است و در جای جای این مسیر، اطاعت از امر امام و ولی فقیه در او درخشان است؛ حتی اگر این نظر با نظر او همخوانی نداشته باشد.

وی با اشاره به خدمات رفیقدوست به سازمان تبلیغات اسلامی نیز گفت: مکان فعلی حوزه هنری با همت ایشان و پیگیری او از امام (ره) به سازمان و حوزه هنری تعلق گرفت.

خاموشی با تبریک به دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری برای تدوین این کتاب گفت: سبک نوشتاری این اثر، بدیع و تازه است و شنیده‌ام بیش از دو سال از تدوین‌کننده کتاب وقت گرفته است. امیدواریم که این کار با جدیت ادامه پیدا کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تمام چهره‌ها و شخصیت‌های انقلاب اسلامی به تدریج خاطراتشان را با تلاش‌های این دفتر ثبت کنند.