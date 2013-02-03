تعطیلی نشست به خاطر یک صندلی/ شاهرخ گیوا همچنان معترض است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی "یک، دو، سه ... پنج" به کارگردانی محمد معیری به دلیل مخالفت محمدرضا شهیدی فرد مجری نشست برای حضور یکی از بازیگران فیلم در جایگاهی که برای عوامل نشست تعبیه شده بود به جنجال و تعطیلی کشیده شد.

در ابتدای این نشست که به دلیل اذان مغرب با تاخیر آغاز شد، محمد معیری با اصرار می خواست علی باقری یکی از بازیگران اصلی فیلمش را به بالای سن فرابخواند که با مخالفت محمدرضا شهیدی فرد روبرو شد. از آنجا که شهیدی فرد به کارگردان گوشزد کرد که قبلا برای حضور عواملی که جایشان روی سن خالی است باید هماهنگی صورت می گرفته و بالاخره همه عوامل فرصت صحبت کردن پیدا خواهند کرد، اما معیری بدون توجه به صحبتهای مجری برنامه مدام علی باقری را صدا می زد که به جمع دیگر عوامل فیلم بپیوندد.

شهیدی فرد نشست را ترک کرد

در نهایت شهیدی فرد پایان جلسه را اعلام و جلسه را ترک کرد. معیری نیز اعلام کرد: بدون عوامل فیلمم در این جلسه شرکت نمی کنم .این هنرمندان در طول فیلمبرداری زحمت زیادی کشیدند و من به حق می خواهم با حضور آنها بالای سن در جلسه شرکت کنم.

اعتراض شاهرخ گیوا

در بخش دیگری از این نشست شاهرخ گیوا نویسنده فیلمنامه با اعتراض به اینکه کارگردان به دلیل اختلافی که با وی داشته است نام وی را در میان عواملی که باید در جلسه حضور داشته باشند اعلام نکرده است، گفت: من نویسنده اصلی فیلمنامه هستم و کارگردان متعهد شده بود که تغییری بدون اجازه من در فیلمنامه ندهد اما فیلمی که دیدیم سمبل های مسخره ای را در خود داشت و با فیلمنامه ای که من نوشته بودم خیلی تفاوت می کرد. وی بدون اطلاع من این تغییرات را در فیلمنامه داده است.

ارشادی: یک صندلی انقدر مهم است؟

همایون ارشادی که از این اتفاقات بسیار ناراضی به نظر می رسید نیز عنوان کرد: من دفعه اول است که شما را به عنوان نویسنده کار ملاقات می کنم. آیا واقعا گذاشتن یک صندلی آنقدر مشکل و مهم است که یک جلسه را به خاطرش تعطیل می کنند. این افراد می خواهند این جشنواره محترم و معتبر را زیر سوال ببرند. به خاطر یک صندلی ناقابل به همه ما بی احترامی شد.

محمد معیری قصد داشت جلسه را ادامه دهد و از مسئولان سالن می خواست که چراغ ها را به احترام حضور اهالی رسانه روشن کنند تا جلسه ادامه داشته باشد اما یکی از مسئولان سالن اعلام کرد که از طرف دفتر جشنواره اعلام شده است که سالن باید خالی شود.

در این نشست علاوه بر محمد معیری، آناهیتا افشار، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، کارن همایونفر آهنگساز و محسن ملکی طراح گریم فیلم حضور داشتند.