20 تکواندوکار به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی امروز یکشنبه تکواندوکار اوزان زوج بر روی "شی هاپ چانگ" خانه تکواندو با هم به رقابت پرداختند که در نهایت 20 نفر به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

در وزن دوم، هادی مستعان، سجاد مصطفوی، ابولفضل یعقوبی و کاوه رضایی به ترتیب با قرارگرفتن در رتبه‌های اول تا سوم مشترک به اردو تیم ملی راه یافتند. ضمن اینکه سید مجتبی کرامتی هم با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

در وزن چهارم بهنام اسبقی، عباس شیخی، رضا حبیبی و صادق موسوی به اردوی تیم ملی راه یافتند. در وزن ششم بهزاد ایلخانی، محمد امامی، مسعود حجی زواره و امید عمیدی مجوز حضور در اردوی تیم ملی را پیدا کردند. ضمن اینکه پوریا عرفانیان و مهران عسگری هم با نظر کار فنی در اردوهای تیم ملی حضور خواهند داشت.

در وزن هشتم سجاد مردانی، پیام قبادی، علی مومنی و افشین ساکت نفرات برتر این وزن بودند که به اردوی تیم ملی راه یافتند. کادر فنی در این وزن هم ابراهیم مردانی را به اردو فراخواند.

پیش از این 18 تکواندو کار در اوزان فرد به اردوی تیم ملی راه یافته بودند. نفرات انتخاب شده باید روز سه‌شنبه هفته جاری در خانه تکواندو حضور داشته و خود را به کادر فنی تیم ملی برای حضور در اردو معرفی کنند.