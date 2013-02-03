به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با معاونین پرورشی و امور تربیتی مناطق یک و پنج قم که ظهر یکشنبه در کانون مریم برگزار شد، اظهار داشت: بازدید از مناطق شهری و دیدار با مربیان پرورشی فواید زیادی دارد که یک نمونه کوچک آن برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف است.



وی ادامه داد: شناخت مستقیم از مسائلی اینچنین موجب عهد ضمنی بین افراد و مسئولان می شود و در بررسی هایی دقیق تر خواسته ها و نیازهای استان به نتیجه خواهد رسید.



استاندار قم افزود: مربیان و مسئولان پرورشی و تربیتی در همه حوزه‌ها حضوری پررنگ دارند و نقشی مهم را در آموزش دانش آموزان بازی می‌کنند.



وی تاکید کرد: دست نیاز تمامی زمینه ها به سوی این افراد دراز است، مربیان پرورشی باید دانش آموزان متعدد با استعداد ها وداشته های مختلف را پرورش دهند و این نیاز به دقت نظر دارد.



پیریایی با بیان اینکه عقل حکم می کند کاری را که سهولت دارد انجام دهیم، گفت: باید به اولویتها توجه و شیوه های مناسب پرورشی به کار گرفته شود.



تربیت هیچ زمانی متوقف نخواهد شد



وی اضافه کرد: مربیان و مسئولان آموزش و پرورش باید همه دانش آموزان با استعدادهای مختلف را ببینند و سنجش مناسب انجام دهند.



استاندار قم با تاکید بر اینکه ممکن است آموزش برای دوره‌ای تعطیل شود اما تربیت هیچ زمانی متوقف نخواهد شد، گفت: اگر بتوان از حلقه های صالحین در سطوح دقیق و وسیع تری بهره برد می توانیم از توان دانش آموزان به صورت بهتری بهره مند شویم و استعدادهای آنان را پرورش دهیم.



وی همچنین ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: آرمان های اصیل در انقلاب اسلامی ما شکل واقعیت به خود دیدند، در حال حاضر یکی ازاین آرمان‌ها این است که به جای بلوک شرق، این ما هستیم که در برابر استکبار قد کشیده‌ایم و در گذشته ما چنین موجودیتی نداشتیم.