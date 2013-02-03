120 پروژه در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان درمیان اظهارکرد: با افتتاح این پروژه ها هفت هزار و 413 خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند و با اجرای این پروژه ها 134 شغل مستقیم و 346 شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.

وی در مورد پروژه گاز به شهرستان هم گفت: پروژه خط انتقال گاز در محور سربیشه ، قهستان و اسدیه اجرا خواهد شد.

وی از حل مشکلات کاخانه سیمان باقران خبر داد و گفت: با اختصاص چهار هزار و 800 میلیارد ریال وام به زودی شاهد راه اندازی این پروژه خواهیم بود.

فرماندار شهرستان درمیان همچنین از حل مشکلات کارخانه قند قهستان خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد راه اندازی بیمارستان شهرستان درمیان نیز خواهیم بود.

براتی از پروژه سد رزه به عنوان یکی از مهمترین پروژه ها یاد کرد و گفت: در این پروژه بالغ بر24 میلیارد تومان هزینه شده و خط انتفال آب بارانی آن بیش از 90 درصد پیشرفت داشته و واگذاری 150 هکتار از اراضی مراحل پایانی خود را طی می کند.