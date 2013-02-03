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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

در دهه فجر/

120 پروژه در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد

120 پروژه در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد

درمیان - خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان از بهره برداری از 120 طرح عمرانی به مناسبت دهه فجر در این شهرستان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان درمیان اظهارکرد: با افتتاح این پروژه ها هفت هزار و 413 خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند و با اجرای این پروژه ها 134 شغل مستقیم و 346 شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.

وی در مورد پروژه گاز به شهرستان هم گفت: پروژه خط انتقال گاز در محور سربیشه ، قهستان و اسدیه اجرا خواهد شد.

وی از حل مشکلات کاخانه سیمان باقران خبر داد و گفت: با اختصاص چهار هزار و 800 میلیارد ریال وام به زودی شاهد راه اندازی این پروژه خواهیم بود.

فرماندار شهرستان درمیان همچنین از حل مشکلات کارخانه قند قهستان خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد راه اندازی بیمارستان شهرستان درمیان نیز خواهیم بود.

براتی از پروژه سد رزه به عنوان یکی از مهمترین پروژه ها یاد کرد و گفت: در این پروژه بالغ بر24 میلیارد تومان هزینه شده و خط انتفال آب بارانی آن بیش از 90 درصد پیشرفت داشته و واگذاری 150 هکتار از اراضی مراحل پایانی خود را طی می کند.

کد مطلب 1807815

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