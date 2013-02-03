تبلیغات دینی از حالت ناهماهنگی خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ابراهیم امینی امروز یکشنبه در دیدار حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و تعدادی از مدیران این سازمان، فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: زمانی که امام خمینی(ره) دستور تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی را صادر کرده بودند این سازمان تنها نهاد تبلیغی در کشور

بود ولی پس از آن نهادهای مختلفی به فکر تبلیغ اسلام افتاده‌اند و هر نهادی برای خود تشکیلات تبلیغاتی ایجاد کرده است.



وی با بیان اینکه تکثر نهادهای تبلیغاتی منجر به بروز آسیب‌هایی می‌شود گفت: در حال حاضر هر نهادی طبق سلیقه خودش فعالیت می‌کند و این تکثرگرایی مشکلاتی را به همراه می‌آورد، بنابراین اگر همه این نهادها با ضوابط و برنامه خاصی به صورت منسجم و هدفمند فعالیت کنند کارآیی بیشتری خواهند داشت.



این استاد حوزه تاکید کرد: بعضی از نهادهای فرهنگی بودجه کلانی در اختیار دارند اما طبق سلیقه خودشان تبلیغ می‌کنند و این نوعی ناهماهنگی در بین نهادها به وجود می‌آورد.



به گفته آیت‌الله امینی پراکنده بودن و ناهماهنگی در فعالیت نهادهای تبلیغاتی گاهی اوقات منجر به سرگردانی مردم می‌شود و چه بسا برخی فعالیت‌ها برای مردم بدآموزی داشته باشد.



امام جمعه قم تاکید کرد: عده‌ای در صدد تخریب اسلام و مذهب تشیع هستند و برای رسیدن به مقاصد شوم خود دنبال سوژه می‌گردند تا عده‌ای را فریب دهند، در چنین شرایطی فعالیت‌هایی که مربوط به تبلیغات دین می‌شود نباید از هم گسیخته باشد.



آیت‌الله امینی خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: کارها و فعالیت‌ها شما خیلی خوب و لازم است اما هدف حضرت امام از تاسیس این سازمان، انجام کارهای مهم همچون ساماندهی تبلیغات اسلامی بوده است.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه‌های فضای مجازی و توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی، اعزام مبلغ و...، عمل به دستورات و توصیه‌های قرآن کریم را مهم دانست و اهتمام جدی به ساماندهی هیئت‌های مذهبی را خواستار شد.



در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به گزارشی از فعالیت‌های از سازمان از قبیل توسعه فعالیت‌های مختلف قرآنی، اجرای طرح استقرار دائم روحانی در روستاها، ساماندهی هیئت‌های مذهبی، آموزش هزاران نفر از معلمان و دبیران مدارس قم به منظور آمادگی برای پاسخگویی به شبهات دانش آموزان، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ گفتمان‌های دینی، توسعه فعالیت‌ها در فضای مجازی، راه اندازی سایت جامع و ایجاد شبکه اینترانت در مساجد و... پرداخت.

