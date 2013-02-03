کتابخانه مشارکتی ندامتگاه ورامین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زرین طلا سلیمانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این کتابخانه در راستای اجرای تفاهم نامه ملی نهاد مبنی بر توسعه و ارتقای سطح مطالعه و کمک به فراهم ساختن زمینه اصلاح و بازپروری مددجویان کشور و با همت سهراب سلیمانی مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران به بهره‌ برداری رسید‌.

وی با اشاره به وجود بخشهای مخزن و سالن مطالعه در یک طبقه مجزا ویژه خواهران و برادران افزود: این کتابخانه دارای 78 مترمربع زیربنا و با ظرفیت پذیرش یکهزار و 600 نفر عضو است.

بیش از 10 باب کتابخانه مشارکتی در استان تهران

سلیمانی با تأکید بر اهمیت کتابخانه های مشارکتی در بالا بردن فرهنگ مطالعه در تهران گفت: مقدمات تشکیل بیش از 10 باب کتابخانه مشارکتی دیگر در استان فراهم شده که پس از تکمیل مدارک نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد.

وی کتابخانه های مشارکتی انصار وابسته به کانون اسلامی انصار، کتابخانه حضرت عبدالعظیم(ع) شهرستان ری وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و کتابخانه اندرزگاه هفت(زندان اوین) را از جمله کتابخانه های مشارکتی فعال در استان نام برد.

سلیمانی همچنین از آمادگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای همکاری با سایر ادارات و ارگانها برای تشکیل کتابخانه مشارکتی خبر داد و افزود: با فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت کتابخانه های مشارکتی، بدون شک زمینه گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه افزایش خواهد یافت.