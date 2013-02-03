کرسی تلاوت قرآن‌ کریم در جوادآباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی تلاوت قرآن‌کریم در قالب طرح"ذکر" یکشنبه پس از نماز مغرب و عشاء همزمان با چهارمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در مسجد جامع ولیعصر(عج) جواد آباد برگزار می ‌شود.

در این محفل نورانی، "حسین هداوند‌خانی" قاری جوان قرآن‌کریم کشورمان، آیات شریفه 71 تا 84 از سوره مبارکه "اسراء" را تلاوت خواهد کرد.

همچنین حجت‌الاسلام "غلامعلی حکیمی" امام جماعت این مسجد، آیات تلاوت‌ شده را تشریح خواهد کرد.

کرسی تلاوت قرآن‌ کریم هر هفته یکشنبه ‌ها پس از نماز مغرب و عشاء با حضور پرشور مردم در مسجد جامع ولیعصر(عج) واقع در شهرستان ورامین، جوادآباد، روستای حصار بالا برگزار خواهد شد.

11 هزار متر عملیات شستشوی جداول معابر سطح شهر دماوند انجام شد

مدیر واحد خدمات شهری شهرداری دماوند عنوان کرد: 11 هزار متر عملیات شستشوی جداول معابر سطح شهر دماوند اجرا شد.

هاشم حقیقی افزود: به همت نیروهای واحد خدمات شهری دماوند جداول خیابانهای سطح منطقه از جمله بلوار آیت الله خامنه ای، بلوار شهید بهشتی، بلوار امام خمینی(ره)، تمثال شهدای شهر و... در راستای زیباسازی محیط شهری، آراستگی و پاکیزگی معابر و همچنین بالا بردن کیفیت نظافت، شستشو شد.

وی به بخش فعالیتهای زیباسازی انجام شده و ایجاد تسهیلات رفاهی برای شهروندان در سطح منطقه اشاره کرد و بیان داشت: زیباسازی معابر شلوغ و پرتردد در صدر برنامه کاری این واحد قرار دارد که با هدف ارتقای بهداشت در سطح منطقه، عملیات شستشوی معابر با استفاده از یک دستگاه تانکر آب تحت فشار اجرا می شود.

مدیر واحد خدمات شهری شهرداری دماوند ادامه داد: جلب مشارکت مردم در توجه به محیط زندگی و پاکیزگی محیط در ایجاد شهری زیبا بسیار با اهمیت است.

بیمارستان صحرایی فجر محمدی در پیشوا برپا می شود

همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیمارستان صحرایی فجر محمدی در شهرستان پیشوا برپا می ‌شود.

همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیمارستان صحرایی فجر محمدی از 18 بهمن‌ ماه سال جاری در شهرستان پیشوا برپا می ‌شود.

بیمارستان صحرایی فجر انقلاب به همت بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ و با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا و همکاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و بیش از 10 بیمارستان دیگر از تاریخ 18 تا 20 بهمن‌ ماه سال جاری در شهرستان پیشوا برگزار می ‌شود.

این بیمارستان در ارتباط با تخصصهایی همچون اطفال، زنان، ارتوپدی، جراحی عمومی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، پوست، روانپزشکی، قلب و عروق، پزشک عمومی و طب اورژانس، بخشهای آزمایشگاه، داروخانه، اورژانس خواهران و برادران، سونوگرافی، مددکاری و... خدمات پزشکی ارائه می‌ دهد.

بیمارستان صحرایی فجر محمدی که قرار است در شهرستان پیشوا، خیابان امام خمینی(ره)، چهارراه حرم، خیابان کارگر، آسایشگاه سابق سالمندان پیشوا واقع شود، روز 18 بهمن ‌ماه با حضور مسئولان افتتاح می‌ شود.

مسابقه و شعرخوانی بین کودکان پاکدشت و پیشوا برگزار شد

مسابقه ای تحت عنوان "کدوم راه مصرف درسته"با موضوع مصرف صحیح آب در بین کودکان پیش دبستانی و مهدهای شهرستان پاکدشت و پیشوا با شعار قطره قطره های آب حیات بخش است، برگزار شد.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی با اعلام این خبر گفت: این برنامه فرهنگی با تلاش و همت مروجین شرکت و با هدف آشنایی کودکان با اهمیت آب در زندگی و روش مصرف درست این مایه حیاتی برگزار شد.

سعید محمدیان در ادامه با اشاره به تأثیر بسزای آموزش در فرهنگسازی و به خصوص تأثیر آن بر قشر کودک و نسل آینده ساز جامعه، افزود: با توجه به اینکه آموزشهای تصویری نقش بی بدیلی بر یادگیری کودکان دارد با برپایی مسابقه و اجرای نمایش روشهای صحیح و نادرست مصرف آب و با پرسش کدوم راه مصرف درسته، روشهای صحیح مصرف آب به کودکان آموزش داده شد.

وی اظهار داشت: در پایان این برنامه آموزشی کودکان به همراه مروجین، شعر آب مایه حیات را زمزمه کردند.

بیش از یکصد هزار گواهینامه مهارتی در استان تهران صادر شده است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکصد هزار گواهینامه مهارتی فنی و حرفه ای در استان تهران صادر شده است.

حمیدرضا خانپور افزود: در سال جاری 250 هزار و 144 نفر در آزمون های سنجش مهارت فنی و حرفه ای استان تهران شرکت کردند.

وی گفت:‌ از این تعداد 74 هزار و 889 نفر را آقا و 82 هزار و 437 نفر را بانوان تشکیل دادند و از تعداد کل شرکت کننده نیز 157 هزار و 326 نفر با موفقیت آزمون دادند و برای بیش از یکصد هزار نفر گواهینامه مهارتی صادر شده است.

خانپور نسبت بانوان به آقایان شرکت کننده را 55 به 45 درصد عنوان کرد، ادامه داد: این افراد در مراکز ثابت روزانه روستایی، کارگاه ها و کارخانه ها، زندانها، پادگان های نظامی، رشته کار و دانش آموزش و پرورش، تفاهم نامه های مجامع امورصنفی، مؤسسات کار آموزی آزاد و در جوار دانشگاه ها آموزش دیدند.

وی بیان کرد:‌ بیش از 70 درصد جوانان آموزش دیده تا کنون جذب بازار کار شدند.