وزش باد و کولاک برف در دامنه های البرز طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب در سواحل مرکزی و غربی دریای خزر، دامنه های شرقی البرز، مرکز، نوارشرقی کشور ابرناکی، بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود که به تدریج از سمت غرب از مقدار ابرها کاسته می شود.

به گفته وی، این سامانه اوایل وقت روز دوشنبه در نوار شرقی کشور بارش داشته و به تدریج از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

امیدوار اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده در برخی نقاط دامنه های البرزو نوار شرقی کشور وزش باد شدت خواهد داشت و در مناطق مرتفع و کوهستانی کولاک برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در این مدت مواج خواهد بود.

وی افزود: از روز دوشنبه تا چهارشنبه در غالب مناطق کشور جو پایدار بوده و افزایش تدریجی دما را انتظار داریم از این رو درکلان شهر های صنعتی و پر جمعیت افزایش آلاینده های جوی دور از انتظار نیست.

امیدوار یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی است بیشینه دما 1 درجه افزایش نسبت به امروز برابر 9 درجه سانتیگراد و کمینه دما با 2 درجه افزایش نسبت به امروز معادل 1- درجه سانتیگراد خواهد بود.



