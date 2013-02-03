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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

حجت الاسلام محمودی:

جوانان علم را توأم با اخلاق فرا بگیرند

جوانان علم را توأم با اخلاق فرا بگیرند

پاکدشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین توصیه جوانان به فراگیری علم توأم با اخلاق اظهار داشت: با تجهیز به دو عنصر علم و تقوا و اتکا به خداوند متعال می توان به یک فرد سودمند برای آینده کشور و میهن اسلامی تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم دانش آموزی دهه فجر ورامین عصر یکشنبههمزمان با چهارمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با حضور پرشور دانش آموزان مدارس علم و دین و عمار برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی طی سخنانی در این مراسم با اشاره به نقش تربیتی آموزش و پرورش گفت: نهادهای تربیتی در آینده کشور و نیز پرورش صحیح نسل جوان انقلاب اسلامی نقش برجسته ای دارند.

وی ضمن توصیه جوانان به فراگیری علم توام با اخلاق افزود: با تجهیز به دو عنصر علم و تقوا و اتکا به خداوند متعال می توان به یک فرد سودمند برای آینده کشور و میهن اسلامی تبدیل شد.

قدرت و عظمت امروز نظام اسلامی وصف ناپذیر است

این مسئول قدرت و عظمت امروز نظام اسلامی را وصف ناپذیر دانست و بیان داشت: صاحب این نظام و انقلاب حضرت مهدی(عج) است و قدرت این نظام یک قدرت الهی است، بدانید حرکت رو به جلو این انقلاب عظیم علیرغم دشمنیها و کارشکنیها متوقف و یا حتی کند نخواهد شد، باید آگاهیها و بصیرت خود را افزایش دهیم تا در فتنه های آخر زمان رفوزه نشویم و بتوانیم در حد توان به این نظام مقدس خدمت کنیم.

گفتنی است، در ابتدای این مراسم حسن افشار مدیر مجتمع آموزشی طی سخنانی گزارشی از عملکرد مدارس علم و دین و عمار ارائه کرد و از استقبال دانش آموزان و شرکت پرشور در مراسم تقدیر کرد.

کد مطلب 1807825

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