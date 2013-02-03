تاثیر مشکلات مالی روی روحیه بازیکنان گهر/ تنها 30 درصد قراردادها پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر محمدی پس از تساوی گهر دورود و صبای قم به خبرنگاران گفت: متاسفانه علی رغم اینکه بازی را خوب شروع کردیم در همان دقایق ابتدایی گل خوردیم و همین امر موجب شد که تمام توانمان را روی جبران گل خورده بگذاریم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم بازی خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم بازی را به تساوی بکشانیم که خوشبختانه در دقایق پایانی بازی نتیجه تلاشهایمان را گرفتیم.

هافبک تیم گهر دورود در مورد تاثیر مشکلات مالی بر روحیه بازیکنان تیم نیز عنوان کرد: تاکنون تنها 30 درصد قراردادهایمان را گرفته ایم و قرار است 20 درصد دیگر را نیز به زودی پرداخت کنند.

محمدی با بیان اینکه به طور قطع مشکلات مالی بر عملکرد بازیکنان تیم تاثیرگذار است، عنوان کرد: برخی از بازیکنان تیم متاهل هستند و برخی دیگر مستاجرند که باید خرج خانه و زندگی خود را بدهند.

وی تصریح کرد: با توجه به قولهای آقای هدایتی قرار شده که به زودی بخش دیگری از قرارداد بازیکنان پرداخت شود که امیدواریم این امر محقق شود.