هوای امروز پایتخت سالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کگمتر از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به گفته وی، در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 9 واحدکاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 23، ازن با 4 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 20 ، دی اکسید گوگرد با 4 واحد کاهش روی عدد 22 و ذرات معلق کمتر از10 میکرون با 1 واحد کاهش روی عدد 37 قرار گرفته است.

رشیدی اظهار داشت: ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با 11 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 59 ایستاده است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی تا قسمتی ابری در ارتفاعات ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد است بنابراین انتظار می رود شاخص کیفیت هوا روز آینده به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.

