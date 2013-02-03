نوری و کریمی بهترین گلزنان صبا در لیگ برتر شدند/ ضعف صبا در خط حمله ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که صبای قم بیست و پنجمین بازی خود را نیز در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برگزار کرد و امتیازات خود را از 25 بازی به 35 رساند، دو بازیکن این تیم نیز در جمع گلزنان برتر لیگ قرار گرفتند.



صبای قم در 25 بازی سپری شده خود از لیگ برتر فوتبال تا کنون 27 گل زده است که از این تعداد گل ها، میلاد نوری و فرید کریمی هر کدام شش گل زده اند، رامین رضائیان چهار گل زده است، ایمان رزاقی راد و میلاد سلیمان فلاح سه گل به ثمر رسانده اند، مهدی مومنی و محسن بیات دو گله هستند و اکبر صادقی نیز بازیکن تک گله صبای قم به شمار می رود.



صبای قم در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خط حمله چندان قوی و کارآمدی نداشته است و به نظر می رسد ادامه این روند یعنی ضعف در خط حمله در دیدار پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا برای صبای قم اثرات منفی به دنبال داشته باشد.



صبای قم به طور میانگین در هر مسابقه تقریبا یک گل به ثمر رسانده است و این آمار برای تیمی که قصد دارد نماینده ایران در معتبرترین جام باشگاهی فوتبال قاره کهن یعنی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا حضور یابد، آمار چندان جالبی نیست.



صبای قم در 6 بازی این فصل برابر حریفان بدون گل مساوی کرده است و در 10 بازی این فصل نیز نتوانسته است به حریفان خود گل بزند که این آمار نشان دهنده ضعف صبای قم در این فصل لیگ برتر فوتبال در مهمترین نقطه زمین یعنی خط حمله است.



به هر حال برای بحث در خصوص اینکه صبای قم چه کاستی های دارد و یا باید زودتر از این چه اقداماتی انجام می داده است الان دیگر زمان زیادی وجود ندارد و نماینده فوتبال استان قم به عنوان نماینده فوتبال ایران در پلی آف لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا باید روز بیست و یکم بهمن ماه به مصاف تیم پرقدرت الشباب امارات برود و شانس خود را برای صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان بیازماید.



صبا در این دیدار خارج از یک تیم باشگاهی نماینده فوتبال ملی ایران است و امیدواریم که بتواند با شکست تیم اماراتی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کند.

