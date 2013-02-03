2500 خانه قرآنی روستایی در کشور فعال شد/ خیران قرآن را یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: یکی از وظایف دارالقرآن در سازمان تبلیغات اسلامی،‌ ساماندهی مشارکتهای مردم در حوزه فعالیت های قرآنی است و تشکیل خانه های قرآن روستایی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت دو هزار و 200 موسسه قرآنی در کشور بیان داشت: مجوز این مراکز از سوی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی صادر شده و تلاش شده برای توسعه کیفی این مراکز از مشارکتهای خیران قرآنی استفاده شود.

ایجاد انجمن خیران قرآنی در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی

قره شیخلو با بیان اینکه راه اندازی انجمن خیران قرآنی در دستور کار این سازمان است، افزود: این بحث سال آینده به طور جدی تری مورد توجه قرار می گیرد زیرا معتقدیم دولت به تنهایی قادر به حمایت فعالیت های قرآنی نیز و در شرایط سخت اقتصادی، این فعالیت ها به حاشیه می روند اما در صورت مشارکت مردم، فعالیت های قرآنی همیشه زنده و پویا خواهند بود.

وی با بیان اینکه کمکهای خیران حتما نیاز نیست، بزرگ و چشمگیر باشد، عنوان کرد: معتقدیم اگر یک درصد مردم ایران یعنی حدود 750 هزار نفر، هر کدام فقط ماهانه هزار تومان به فعالیت های قرآنی کمک کنند، سالانه 10میلیارد تومان کمک جمع آوری می شود که با این رقم دیگر نیازی به حمایتهای دولتی نیست.

قره شیخلو با بیان اینکه سایتی برای ثبت نام خیران راه اندازی شده است، بیان کرد: این سایت به نشانی qurankhayerin.ir در دسترس مردم قرار دارد و می توانند با عضویت در آن به هر میزان که در توان آنهاست، به فعالیت های قرآنی کمک کنند.

وی افزود: در حال حاضر هزار نفر در این سایت ثبت نام کرده اند که اگر این امر در کشور فرهنگ شود، می توانیم بودجه ای عظیم برای فعالیت های قرآنی جذب کنیم و کارهای بزرگی در این زمینه انجام دهیم.

مخالف صدور مجوزهای قرآنی از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف هستیم

قره شیخلو در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد علت صدور مجوزهای دارالقرآن از سوی دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: صدور مجوزها اکنون تا حدی سازماندهی شده و در گذشته حتی استانداری ها و سازمان ملی جوانان نیز اقدام به صدور مجوز می کرد.

وی عنوان کرد: معتقدیم هر سازمانی باید حوزه فعالیت های خود را مشخص و شفاف کند و بر اساس دستورالعمل و وظایف خود عمل کند.

قره شیخلو بیان داشت: گرچه هدف یکی است اما خواستار نگاه جدی تر از سوی مسئولان امر به موازی کاری ها در سازمان ها هستیم.

50 هزار معلم قرآن در سراسر کشور دوره های آموزش قرآن برگزار می کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه آموزش‌ های قرآنی را یکی از اصلی‌ ترین ماموریت های سازمان دارالقران تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: در حال حاضر در کشور 40 عنوان دوره آموزشی برگزار می‌شود که 50 هزار معلم قرآن آموزش دیده در سراسر کشور این دوره‌ها را برگزار می‌کنند.

قره‌شیخلو عنوان کرد: در دوره‌های آموزشی دارالقرآن تبلیغات اسلامی سالانه بین 350 تا 400 هزار نفر زیر پوشش قرار می‌گیرند.

قره ‌شیخلو یادآور شد: یکی از ماموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی،‌ اعطای مدرک به حافظان قرآن است که در این راستا تاکنون 20 هزار حافظ قرآن در دوره‌ها و آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند که دو هزار نفر از آنها موفق به دریافت مدرک از معادل دیپلم تا معادل دکترا شده ‌اند.

صدور 70 هزار گواهی تربیت معلم قرآن در سراسر کشور

وی در مورد نحوه پذیرش و تایید صلاحیت مربیان قرآنی نیز اظهار داشت: برای این منظور دوره‌های تربیت معلم قرآن در کشور برگزار می‌شود و در طول 30 سال گذشته، 70 هزار گواهی صادر شده که دو سوم این تعداد هم‌اکنون در کشور فعال هستند.

وی عنوان کرد: مربیان پس از گذراندن دوره ‌های ورودی، 180 ساعت تخصصی را نیز طی می‌ کنند و در پایان نیز با شرکت در آزمون و موفقیت در آن، مدرک دریافت می‌کنند و می‌توانند در مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، دالقرآن‌ها و ... کلاس قرآنی برگزار کنند.