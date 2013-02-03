دمای طالقان به منفی هشت درجه می رسد

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای طالقان هم اکنون صاف و دمای آن 2 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرقی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و به تدریج کاهش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 4 و کمینه دما منفی هشت خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای کرج نیز هم اکنون ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد است.

رحمانیان افزود: هوای کرج طی 24 ساعت آینده با کاهش دما و وزش باد همراه خواهد بود.