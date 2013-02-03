امیدوارم گهر در لیگ باقی بماند/ تاثیر منفی وضعیت مالی تیم روی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خمیسی پس از پایان بازی گهر و صبا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر آنچه در توان داریم می گذاریم تا تیم در لیگ برتر باقی بماند، امروز هم خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم نتیجه بازی را تغییر دهیم که خوشبختانه در دقایق پایانی موفق شدیم شکست را با تساوی عوض کنیم.

وی با اشاره به مشکلات مالی تیم گهر دورود نیز بیان داشت: نمی توان گفت که این مشکلات روی کیفیت بازی بچه ها بی تاثیر است، چرا که ضعف مالی و عدم پرداخت قراردادها روی روحیه بازیکنان تاثیر منفی دارد.

هافبک تیم گهر دورود همچنین ضعف بازیکنان را در کسب نتایج ضعیف تیم گهر دورود تاثیر گذار دانست و بیان داشت: به طور قطع وقتی تیم نتیجه نمی گیرید بخشی از مشکل به خود بازیکنان برمی گردد.

خمیسی همچنین در مورد حضورش در بازی آینده تیم مقابل تراکتورسازی نیز بیان داشت: نظر نهایی در این رابطه بر عهده کادر فنی است ولی من آمادگی دارم تا در صورت صلاحدید کادر فنی تمام توانم را برای موفقیت گهر به کار بگیرم.