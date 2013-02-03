تولید 210 هزار تن محصولات باغی در کردستان/ 104 پروژه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در خصوص ارائه عملکرد جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح های متعدد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم اکنون و به صورت میانگین در طول سال 210 هزار تن انواع محصولات باغی در استان کردستان تولید و عرضه می شود.

وی ادامه داد: در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در طول سال تنها 60 هزار تن انواع محصولات باغی در استان کردستان تولید می شد که این میزان در سال جاری به بیش از 210 هزار تن افزایش پیدا کرده است و با توجه به استعدادهای موجود این میزان امکان افزایش بیشتری را دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان در ادامه سخنان خود به طرح های اجرا شده در این استان در راستای توسعه طرح باغات اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات مناسب و ارزان به مردم در کنار تامین زیرساخت های لازم در این بخش از جمله پمپاژ آب از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه باغات در کردستان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه متناسب با شرایط استان کردستان هم اکنون طرح های متعددی با هدف توسعه باغات در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: یکی از زیرساخت های این بخش تولید و عرضه نهال است که هم اکنون در کردستان سالانه بیش از هشت میلیون نهال در قالب 13 نهالستان تولید و عرضه می شود.

حسن نژاد با بیان اینکه کردستان اولین تولید کننده نشاء توت فرنگی در سطح کشور به شمار می رود، عنوان کرد: در طول سال بیش از هفت میلیون نشاء توت فرنگی در استان کردستان تولید می شود و کردستان اولین و تنها تولید کننده نشاء در کشور به شمار می رود که تمامی نشاء مورد نیاز سایر استانها نیز در کردستان تولید می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری به افتتاح 104 پروژه همزمان با ایام دهه مبارک فجر در سال جاری در استان کردستان خبر داد و اظهار داشت: این میزان پروژه با هزینه اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان در مناطق شهری و روستایی با سرمایه گذاری افراد متقاضی و همچنین تسهیلات دولتی افتتاح می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود در این نشست خبری عنوان کرد: با افتتاح این میزان پروژه 839 خانوار روستایی از آنها بهره مند می شوند و در کنار ایجاد فرصت های متعدد شغلی زمینه را برای افزایش تولید در حوزه های مختلف دامی، باغی و زراعی را فراهم می کند.

نشست خبری مدیران کل سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، دامپزشکی، منابع طبیعی و تعاون روستایی به مناسبت ایام دهه مبارک فجر در استانداری کردستان برگزار شد.

