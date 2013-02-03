50 میلیارد تومان بین شهرداری های استان قزوین توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز یکشنبه در مراسم افتتاح طرحهای شهرداری آبیک اظهارداشت: در دولت نهم و دهم خدمات بی نظیری انجام شده که نگاه و سمت و سوی دولت به سوی آبادانی مناطق محروم را نشان می دهد.

وی افزود: توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات در شهرها، شهرستانها و روستاها توانسته موجب تحول اساسی در چهره مناطق محروم شود که شهرداری آبیک در یکی دو سال اخیر کارهای خوبی را به انجام رسانده که موجب رضایت مردم شده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: تحول ایجاد شده در راستای عمران و آبادانی شهرها ناشی از تعهد مسئولان دولت در خدمتگزاری به مردم است و از همه مدیران که دغدغه حل مشکلات مردم را دارند تقدیر می شود.

عجم بیان کرد: موضوع توزیع اعتبارات ارزش افزوده از ابتکارات بسیار خوبی است که در استان هم رخ داده و امسال با توزیع 65 میلیارد تومان به شهرداری ها و 15 میلیارد تومان به بخشداری ها زمینه افزایش و تسریع پروژه های عمرانی در مناطق مختلف فراهم شده است.

این مسئول یادآورشد: در حال حاضر 76 درصد روستاهای استان قزوین گازرسانی شده که در سایه همت و تلاش مضاعف دلسوزان نظام روند خدمتگزاری تداوم خواهد یافت.

استاندار قزوین اظهارداشت: در حوزه صنعت و کشاورزی نیز در استان کارهای خوبی انجام شده و شاهد توسعه شتابان این بخشها هستیم و امیدواریم با حمایت های جدی نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

عجم گفت: موضوع خودکفایی در حوزه کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می کنیم با حمایت از تولید محصولات سالم و ارگانیک از مناطق نمونه کشوری باشیم.

وی توسعه دامداری ها و مرغداری ها در استان را با توجه به ظرفیت منطقه مهم دانست و گفت: شهرک کاسپین از شهرک های نمونه و شاخص صنعت کشور است که در کشور می درخشد.

استاندار قزوین از افزایش اعتبارات عمرانی در سال آینده هم خبرداد و اظهارامیدواری کرد با این روند کارهای عمرانی شتاب بیشتری گیرد.

22 بهمن میدان مانور جمهوری اسلامی

عجم با اشاره به فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب و میدان مانور اقتدار ایران اسلامی است که با حضور گسترده مردم موجب ناامیدی دشمن خواهد شد.

در ادامه محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با ارائه گزارشی از طرح های آماده افتتاح در دهه فجر گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 118 پروژه عمرانی، کشاورزی، دام و طیور و آب و خاک با اعتباری بالغ بر50 میلیارد تومان در استان افتتاح می شود.

وی افزود: این طرحها شامل بخشهای دام و طیور، زیرساخت آب و خاک و صنایع تبدیلی است که نقش مهمی در ارتقاء بهره وری در تولید خواهد داشت.

تولید برند استاندارد کشاورزی

صفری بیان کرد: در حال تدوین اولین استاندارد محصول سالم در استان هستیم که این کار جایگاه کشاورزی استان را افزایش خواهد داد.



