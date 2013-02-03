واکنش نخست وزیر قطر به تجاوز اسرائیل/ حمله نیروهای اردنی به آوارگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر مدعی شد: دودستگی در داخل شورای امنیت عامل طولانی شدن بحران سوریه است و این بحران خاورمیانه را به سوی بی ثباتی می کشاند.

وی ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به یک مرکز علمی در حومه دمشق گفت : حمله اسرائیل به سوریه فرصت دستیابی به راه حل را از بین می برد و بحران منطقه را شعله ورتر می کند.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی اردن برای فرو نشاندن اعتراضات آوارگان سوری مقیم اردوگاه الزعتری در شمال این کشور از گاز اشک آور استفاده کردند.

منابع اردنی بیان کردند: هنگام توزیع چادر از سوی سازمان امداد رسانی نروژی هرج و مرج رخ داد و نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن آوارگان استفاده کردند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش منابع اردنی حدود 123 هزار آواره سوری در اردن کارت شناسایی دریافت کرده اند.

منابع اردنی بیان کردند: 123115 آواره سوری از مجموع 340 هزار نفری که در اردن به سر می برند کارت شناسایی دریافت کرده اند.