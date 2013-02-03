وقتی آلمانی ها اجازه دفاع از حق ایران را به صالحی نمی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، سخنرانی امروز یکشنبه "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از اتفاقات مهم این کنفرانس سالانه بود.

صالحی که پس از سخنرانی "ایهود باراک" وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی در پشت تریبون قرار گرفت با اشاره به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره با ایران از آمادگی این کشور در صورت صداقت و جدیت طرف آمریکایی خبر داد. وی در ادامه به توضیح در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران پرداخت که این سخنان به مذاق یکی از حاضرین در جلسه خوش نیامد.

بر این اساس "روپرشت پولتنز" رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان آلمان (بوندستاگ) سخنان وزیر خارجه ایران را به باد انتقاد گرفت. وی که کشورش میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ است با سوء استفاده از این موقعیت به بیان ادعاهای بی اساس در مورد برنامه هسته ای ایران پرداخت و مدعی شد این کشور به وظایف خود در مقابل جامعه بین الملل عمل نمی کند.

پولتنز حتی در سخنان توهین آمیز خود ادعا کرد اگر ایران هر چه سریعتر اقدامی صورت ندهد، وضعیتش دشوار خواهد شد. در ادامه نیز در حالی که صالحی تلاش می کرد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تشریح کند، نماینده بوندستاگ آلمان به مخالفت برخاسته و مدعی شد نهادهای بین المللی هیچ امکانی برای بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران ندارند و دولت این کشور باید آنچه را می گوید ثابت کند.

سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی (CDU) در بخش دیگری از سخنانش خشم خود را از شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که هر هفته در نمازجمعه تهران سرداده می شود، ابراز کرد. این در حالی است که سخنان صالحی یکی از مهمترین بخش های کنفرانس امنیتی مونیخ در روز پایانی بود.

پیش از این نیز دیدار وزیر خارجه ایران با "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف مخالفان سوری باعث گمانه زنی رسانه های غربی و عربی در مورد مواضع ایران در قبال سوریه شده بود.