تبريز آماده برگزاري همايش بين المللي سلطان محمد است

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر دكترمحمدعلي سبحان اللهي استاندار آذربايجان شرقي با اعلام مطلب فوق درخصوص برنامه هاي پيش بيني شده براي همايش سلطان محمد گفت : در راستاي برگزاري اين همايش و اهتمام بيشتر به شخصيت والاي اين نگارگر برجسته قرن هفتم طرح ها و برنامه هاي زيادي را درنظر گرفته ايم كه ازجمله مي توان به نصب لوح يادبود سلطان محمد درمحل مقبره دوكمال، نام گذاري يك خيابان ويك بوستان به نام هاي خيابان سلطان محمد نقاش و باغ كمال الدين بهزاد ، برگزاري نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري وموزه هنرهاي معاصر درمحل موزه آذربايجان ، برگزاري نمايشگاهي ازآثارسلطان محمد و آثارمنتسب به او وشاگردان وي به صورت تهيه پلات ازآثارمربوط به تعداد 60قطعه درمحل گالري رشيد يا ؟خانه فرهنگ تبريز ، تشكيل نمايشگاههاي توانمندي نقاشي معاصراستان ؟ دو بخش نقاشي هاي معاصرو نقاشي سنتي درمحل مجتمع فرهنگي وهنري تبريز درتالار مطالعه نقاشي معاصر و تالار تجربه توسط سازمان ميراث فرهنگي ، تهيه نقاشي دسته جمعي به شيوه مينياتور درقطع 2 در 16متر درزمان برگزاري همايش با حضور بيست نفرازنقاشان جوان معاصراستان بازديد مهمانان همايش ازموزه ها واماكن تاريخي ، خانه هاي قديمي وبازار درشهرتبريز ومراغه ، اطلاع رساني درمورد برگزاري همايش ازطريق صدا وسيما ونصب پارچه نوشته ها وپوسترها توسط شهرداري تبريز ، آماده سازي محل برگزاري وطراحي صحنه نمايش توسط دانشگاه هنر اسلامي ده ها برنامه ديگر كه با همكاري سازمان ها و مراكز فرهنگي استان اجرا مي شود ،اشاره كرد .

وي در گفت و گو با ستاد خبري همايش در خصوص علل استقبال چهره هاي برجسته خارجي وداخلي ازهمايش بين المللي سلطان محمد گفت:سلطان محمد تاثيرگذارترين نگارگرايراني بوده كه درخلق مكتب تبريز نقش داشته و توانست كتاب خمسه نظامي ، ديوان حافظ وبخش مهمي ازشاهنامه شاه تهماسب را پديد آورد. تابلو معراج او جزو بي نظيرترين آثارنگارگري جهان است طبق توجه متخصصين و هنرمندان جهان به يك چنين شخصيت بزرگي طبيعي است وشايسته است با گذاشتن سمينارها وكنگره هاي فرهنگي - هنري بيشتر رازهاي هنري وفكري وسير معنوي زندگي اش را دريابيم .

گفتني است همايش بين المللي سلطان محمد طي ؟ روزهاي 19و20ارديبهشت ماه درتهران و در روزهاي 21و22 ارديبهشت ماه درتبريز به همت فرهنگستان هنروبا همكاري ومشاركت استانداري واداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي ، وزارت امورخارجه ، بنياد رودكي ، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تبريز ، دانشگاه هنراسلامي تبريز، كميسيون ملي يونسكو ، سازمان صدا وسيما (مركز موسيقي وسرود ) ومعاونت انتشارات وتبليغات سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي برگزار خواهد شد .