علی اکبر بکتاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پروژه لوک خوش شانس به کارگردانی مجید کاشی فروشان در اصفهان آغاز به کار کرد و فیلمبرداری این مجموعه تا ماه آینده در اصفهان ادامه دارد.

وی افزود: پس از گذشت چند ماه از پیش تولید بر سر بازیگر نقش اصلی به توافق نرسیده بودیم که امین حیایی و اکبر عبدی از گزینه‎های بازی در این نقش بودند، اما این پروژه در حال حاضر با بازی سیاوش خیرابی در نقش لوک خوش‎شانس آغاز شده است.

تهیه کننده مجموعه طنز لوک خوش‎شانس ادامه داد: تنها چندتن از بازیگران این مجموعه تهرانی هستند و مابقی این افراد از بازیگران اصفهانی هستند که البته استفاده از بازیگران اصفهانی و اعتماد به استعدادهای آنها کمک به پیشرفت تولید فیلم و سریال در اصفهان است.

وی تصریح کرد: در پروژه لوک خوش شانس طنز موقعیت بر طنز کلامی ارجعیت داده شده است تا با این عمل جایگاه طنز در فیلم و سریال محصول اصفهان ارتقا داده شود.

بکتاشیان گفت: در فیلم 90 دقیقه‎ای لوک خوش شانس، قدرت الله ایزدی(آقا رشید) دالتون یک، و سیاوش خیرابی با نقش لوک خوش شانس دو نقش اول این فیلم هستند، همچنین فتحعلی اویسی برای بازی در نقش شهردار به جمع بازیگران این سریال پیوسته است.

وی ادامه داد: لوکیشن اصلی این فیلم در نزدیکی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با عنوان شهرک سینمایی پروژه لوک خوش‎شانس است که خبرنگاران برای پیگیری این پروژه می‎توانند بعد از هماهنگی‎های لازم در لوکیشن این فیلم حاضر شوند.

