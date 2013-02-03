  1. بین الملل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۰۳

با وجود حمایت از تروریستها؛

آلمان به شکست توطئه های غرب در سوریه اذعان کرد

آلمان به شکست توطئه های غرب در سوریه اذعان کرد

وزیر دفاع آلمان با پیچیده خواندن وضعیت سوریه اعتراف کرد نفوذ غرب در مسائل سوریه بسیار محدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "توماس دمیزیر" وزیر دفاع آلمان به نفوذ بسیار اندک اروپا و آلمان بر تحولات سوریه اذعان کرد.

دمیزیر گفتگو با شبکه ARD آلمان گفت: تاثیر ما بر آنچه که در سوریه در جریان است، بسیار محدودتر از چیزی است که به نظر می رسد.

دمیزیر وضعیت کنونی سوریه را بسیار جدی ارزیابی کرد و مدعی شد این کشور در جنگی داخلی به سر می برد که تا کنون دهها هزار کشته داشته است. این مقام آلمانی به نقش آشکار غربی ها و متحدان عرب آنها و نیز ترکیه در گسترش ناامنی و بی ثباتی در سوریه به سبب حمایتهای گسترده مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح اشاره نکرد.

این مطالب در حالی از سوی یک مقام غربی مطرح می شود که حمایت نظامی و سیاسی کشورهای غربی از مخالفان نظام سوریه سبب وخیم تر شدن اوضاع و ادامه درگیری های این کشور شده است.

روز گذشته نیز "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان گفت شورشیان سوریه می توانند روی حمایت های برلین حساب کنند. وی این مطلب را پس از دیدار با "اخضر ابراهیمی" فرستاده سازمان ملل در امور سوریه و "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف مخالفان نظام سوریه مطرح کرد.

کد مطلب 1807851

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