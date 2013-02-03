تزریق روح آرمان خواهی و نوگرایی رسالت اصلی مشاوران جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری با بیان این مطلب در نخستین نشست هم اندیشی مشاوران جوان دستگاه های اجرایی استان البرز که در قالب اردویی یکروزه، با همکاری داره کل ورزش و جوانان استان البرز بعد از ظهر یکشنبه در مجتمع کوهساران جاده چالوس، برگزار شد، اظهار داشت: منبع موثق و مستحکم برای ارتزاق و اتصال به این آرمان خواهی، رهنمودهای مولا امیرالمومنین (ع) در کتاب شریف نهج البلاغه است.



وی با یادآوری ایام الله دهه فجر و سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایده و تفکر اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی را بر پایه آموزه های این کتاب شریف ارزیابی کرد و افزود: در طول تاریخ ائمه اطهار و در میان آثار مکتوب، تنها نهج البلاغه است که به شیوه خاص و مستقیم به مباحث مرتبط با اداره جامعه، مدیریت و مملکت داری پرداخته است و عمده خطبه ها و نامه های آن مربوط به دوران حکومت مولا علی (ع) است، چرا که اساسا در دوران سایر ائمه، امکان تشکیل حکومت فراهم نشد و فضای مناسب برای پرداختن به چنین مباحثی وجود نداشت.



رئیس گروره مشاوران جوان استانداری البرز توجه جدی به محتویات این کتاب ارزشمند در پایه ریزی و پیروزی انقلاب و کم توجهی و احساس بی نیازی به آموزه های آن در بدنه مدیریتی و اداری و تصمیم سازی، در مرحله نظام سازی را مورد نقد قرار داد و تاکید کرد: با کسب قدرت، گویی خود را بی نیاز از این کتاب دانستیم؛ در حالی که هر چقدر در پی ریزی انقلاب به این کتاب نیاز داشتیم برای قواره مندی، نظام سازی و تثبیت انقلاب اسلامی نیز چاره ای جز رجوع به نهج البلاغه و حرکت بر مبنای رهنمودهای مولا علی علیه السلام نداریم.



"روزمرگی" بزرگترین آفت دستگاه های اجرایی است

مشاور استاندار البرز در ادامه سخنان خود روزمرگی را بزرگترین آفت دستگاه های اجرایی استان برشمرد و یادآور شد: با تغییر نگرش و تزریق روحیه تحولگرایی و آرمانخواهی در فرایند تصمیم سازی می توان گام های موثری در راستای خروج از بن بست روزمرگی و نگاه مقطعی و روبنایی، برداشت.



وی افزود: یکی از کارکردهای مهم مشاوران جوان در دستگاه های اجرایی، حضور مؤثر و سازنده در تصمیم سازی هایی است که نقش بسزایی در ایجاد تحول در بدنه اداری و نظام بروکراتیک امروزی دارد.



عدم رعایت"تقوای جمعی" تهدید جدی در فضای اجتماعی

عدم رعایت تقوی جمعی در مناسبات اجتماعی، سیاسی و اداری، از دیگر نکاتی بود که عسگری در سخنان خود به آن اشاره کرد.



وی در این رابطه عدم رعایت تقوای جمعی را یکی از آسیب های جدی در ارتباطات انسانی و بدنه اداری عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال رشد و پیشرفت در نظام اسلامی که برگرفته از آموزه های دینی و ارزشهای اخلاقی است، هستیم چاره ای جز برجسته سازی و تبیین و ترویج تقوای جمعی نداریم و صرف اکتفا به تقوای فردی و رعات ارزشها در حیطه شخصی، کفایت کننده مناسبات اداری و جمعی نیست.



وی یادآور شد: شناسایی درد، لازمه و پیش درآمد درمان است؛ در این راستا به نظر می رسد عدم توجه به تقوای جمعی که مبحثی بسیار مهم در نظام اسلامی به شمار می رود و مورد تاکید رهبری نیز بوده است، موجب می شود نظام اجتماعی و سیستم اداری از درون با مشکلات و تضادهایی مواجه شود.



عسگری با تاکید بر اینکه اگر زیر پرچم اسلام فعالیت می کنیم باید تقوای جمعی را مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: اگر قرار است در این نظام ارزشی تحولاتی چشمگیر در حوزه های مختلف به وجود آوریم شایسته است تقوای جمعی را بیش از پیش در امور اداری مورد توجه قرار دهیم تا ضمن تحقق این مهم، بسترهای لازم برای سالم سازی، روان سازی امور اداری و کسب رضایت مردم را فراهم کنیم.



مدیران کل به حلقه هم اندیشی مشاوران جوان استان دعوت می شوند

مشاور استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری دومین نشست هم اندیشی مشاوران جوان با حضور مدیران دستگاه های مختلف اجرایی استان خبر داد و گفت: بنا به تاکید استاندار البرز برای ارتقاء سطح هم افزایی ها در میان مدیران دستگاه های اجرایی استان به عنوان تصمیم گیران این استان و همچنین مشاوران جوان به عنوان تصمیم سازان این دستگاه ها، جلسه آتی مشاوران جوان دستگاه های اجرایی استان با حضور مدیران کل ادارات استان برگزار می شود تا علاوه بر تثبیت جایگاه مشاوران،‌ مدیران نیز از ظرفیت ها و توانمندی های این حوزه آگاهی یابند.



سخنرانی دکتر جهان خواه، استاد دانشگاه و برگزاری مسابقه دارت میان مشاوران جوان و اهداء جوایز از سوی اداره کل ورزش و جوانان به نفرات برتر از دیگر بخش های جنبی این نشست یک روزه بود.