تظاهرات مردمی در محکومیت تجاوز صهیونیستها به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، سوری های مقیم ایتالیا در رم پایتخت ایتالیا تظاهراتی در حمایت از سوریه و مخالفت با تروریسم و محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به یک مرکز علمی در حومه دمشق برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان علاوه بر حمل پرچمهای سوریه و تصاویر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شعارهایی در محکومیت دخالت خارجی سر دادند.

تظاهرات کنندگان حمایت خود را از نظام سوریه در جنگ علیه تروریسم ابراز داشتند و از تلاشهای ارتش این کشور علیه تروریستها تمجید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات گفتند: ما مخالف سلفی ها و مزدوران ناتو که جنایات زیادی علیه مردم سوریه مرتکب می شوند، هستیم. آنها همچنین اقدامات گروههای مسلح علیه غیرنظامیان و دانشجویان در حلب و السلمیه و نیز تجاوز اسرائیل به یک مرکز علمی در جمرایا در حومه دمشق را محکوم کردند.

همچنین تظاهراتی در دهلی نو در همبستگی با ملت سوریه و مخالفت با تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه برگزار شد.

در این تظاهرات که تعدادی از طرفداران حزب پانتر هند ، حزب آکالی، حزب کارگران هند و برخی دیگر از جمعیتهای هندی مشارکت داشتند، شرکت کنندگان تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند و شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای غربی حامی تروریسم در سوریه سر دادند.

تظاهرات کنندگان، پرچمهای هند و سوریه و تصاویر بشار اسد و نیز پلاکاردهایی را که بر روی آنها نوشته شده بود اسرائیل و جبهه النصره همدست هستند، در دست داشتند.

در این تظاهرات بهیم سینگ رهبر حزب پانتر هند خواستار هوشیاری اعراب و حمایت آنها از سوریه و مقابله با سیاستهای امپریالیسم صهیونیستی در منطقه شد.

از سوی دیگر دانشجویان و سوری های مقیم هند ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونسیتی به منطقه جمرایا در حومه دمشق بر حمایت از سوریه تاکید کردند.

از سوی دیگر کمیته مردمی دفاع از سوریه در فلسطین اشغالی تجمعی در شهر طمره در الجلیل غربی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و سیاست ضد سوری اتحادیه عرب و حمایت از نظام سوریه و ارتش این کشور سر دادند.