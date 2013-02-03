به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این طرحها که بعد از ظهر یکشنبه در این شهرستان صورت گرفت، طرحهایی در قالب عمرانی، اقتصادی، تولیدی، شهری و... با سرمایه‌گذاری 59 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار اردبیل در افتتاح این طرحها طی سخنانی مرزی بودن شهرستان بیله‌سوار را مزیت نمایش توانمندی‌های کشور به کشورهای همسایه دانست و تاکید کرد: براین اساس باید عمران و آبادانی و سازندگی در این شهرستان بیش از گذشته پیگیری شود.

اکبر نیکزاد شکوفایی و رشد این شهرستان را نشان از توان واقعی کشور برای بدخواهان عنوان کرد و افزود: افتتاحهای دهه فجر با توجه به سالگرد پیروزی انقلاب و حساسیت دنیا در این ایام می تواند بهترین فرصت برای نشان دادن چهره حقیقی ایران به جهانیان باشد.

وی همچنین به تحریمهای غرب بر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: قدرتمندی ایرانیان در 34 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که ایران با کشورهای دیگر منطقه تفاوت داشته و برپایه زور با کشورهای دیگر مسالحه نخواهد کرد.

نیکزاد قدرت واقعی این کشور را اعتقاد و باورهای راستین دانست و عنوان کرد: قدرت مردمی نیز از مهمترین شاخصه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که با رهبری ولایت می تواند هر مانعی را از پیش بردارد.

