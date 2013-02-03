  1. عناوین کل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

32 پروژه عمرانی اقتصادی در بیله‌سوار بهره برداری شد

32 پروژه عمرانی اقتصادی در بیله‌سوار بهره برداری شد

بیله سوار - خبرگزاری مهر: همزمان با سالگرد سی و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی 32 پروژه عمرانی و اقتصادی با حضور استاندار اردبیل در بیله‌سوار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این طرحها که بعد از ظهر یکشنبه در این شهرستان صورت گرفت، طرحهایی در قالب عمرانی، اقتصادی، تولیدی، شهری و... با سرمایه‌گذاری 59 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار اردبیل در افتتاح این طرحها طی سخنانی مرزی بودن شهرستان بیله‌سوار را مزیت نمایش توانمندی‌های کشور به کشورهای همسایه دانست و تاکید کرد: براین اساس باید عمران و آبادانی و سازندگی در این شهرستان بیش از گذشته پیگیری شود.

اکبر نیکزاد شکوفایی و رشد این شهرستان را نشان از توان واقعی کشور برای بدخواهان عنوان کرد و افزود: افتتاحهای دهه فجر با توجه به سالگرد پیروزی انقلاب و حساسیت دنیا در این ایام می تواند بهترین فرصت برای نشان دادن چهره حقیقی ایران به جهانیان باشد.

وی همچنین به تحریمهای غرب بر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: قدرتمندی ایرانیان در 34 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که ایران با کشورهای دیگر منطقه تفاوت داشته و برپایه زور با کشورهای دیگر مسالحه نخواهد کرد.

نیکزاد قدرت واقعی این کشور را اعتقاد و باورهای راستین دانست و عنوان کرد: قدرت مردمی نیز از مهمترین شاخصه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که با رهبری ولایت می تواند هر مانعی را از پیش بردارد.
 

کد مطلب 1807857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید