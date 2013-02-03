تغییر نگرش مدیران به واسطه عملکرد مشاوران جوان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان در نخستین نشست هم اندیشی مشاوران جوان دستگاه های اجرایی استان،‌ این نکته را در پاسخ به گلایه برخی مشاوران جوان استان نسبت به جدی گرفته نشدن این عرصه از دیدگاه برخی مسئولان،‌ بیان کرد و مدیران استان را به همکاری بیش از پیش و بهره برداری مطلوب از ظرفیت های مشاوران جوان فراخواند.



استاندار در این زمینه از پیشنهاد مشاوران جوان دستگاه ها برای حضور در جلسات شورای اداری استقبال کرد و گفت: انتخاب یک نفر در هر حوزه از دستگاه های اجرایی استان برای عضویت در حلقه مشاوران جوان،‌ اهمیت این نقش را به مدیران هر واحد گوشزد خواهد کرد، و حضور مشاوران جوان در شورای معاونین و شورای اداری دستگاهها ضروری است.



اصغرعربیان با تاکید بر خروج مشاوران جوان از حالت انفعال به یک نقش فعال و سازنده، تصریح کرد: اکنون 55 گروه مشاورین جوان در دستگاه های استان فعال شده است که به زودی تمامی دستگاه ها باید به این سرمایه فکری و اجرایی جوان و پویا مجهز شوند.



با اعطای عناوین پرطمطراق نیروی جوانان را متوقف نکنیم

استاندار البرز جایگاه مشاوران جوان را فراتر از سطح نخبگی صرف برشمرد و با بیان اینکه با اسطوره سازی از نخبگان آنان را در ابتدای راه متوقف نکنیم، ‌اضافه کرد: نخبگان در زمینه های گوناگون در سطح کشور و استان پراکنده اند؛‌که بسیاری از اینان فرصت بروز استعدادهای خود را نیافتند. لیکن یکی از مسئولیت های مشاوران جوان،‌ شناسایی نخبگان و معرفی آنان به دستگاه های مربوطه است.



وی با یادآوری این مهم که انقلاب اسلامی ایران را جوانان در عرصه های مختلف دانشگاهی و حوزوی رقم زدند،‌ بر لزوم پیوستگی نسل ها در ایران و پای مردی آنان نسبت به آرمان های انقلاب تاکید کرد و از مشاوران جوان به عنوان ادامه دهندگان این مسیر و استمراردهنده اهداف انقلاب در دستگاه های اداری یاد کرد.



استاندار تمرین مدیریت و ایجاد نخبه گی سیاسی در جوانان را از مهمترین اهداف حضور مشاوران جوان در دستگاه های اجرایی خواند و ادامه داد: با حضور مشاوران جوان، ‌نباید شاهد آغاز به کار نیروهای بی تجربه در حوزه فعالیت های اداری و مدیریتی در دستگاه ها باشیم، مشاوران جوان در واقع نسل مدیران آتی هستند که باید پرورش یابند و در فضای واقعی تمرین مدیریت کنند.



استقبال استاندار از ریسک پذیری مشاوران



عربیان ریسک پذیری را نکته بارز و ارزشمند در ذات جوانی و جوان گرایی ارزیابی و اضافه کرد: ویژگی ریسک پذیری در جوانان سبب کسب توفیقات ویژه ای می شود که کسب این توفیقات در دیگر سنین به دلیل تمایل به احتیاط گرایی به شکل ملموسی کاهش می یابد.



وی تصریح کرد: ما در دستگاه های اجرایی استان به کسب این توفیقات ویژه نیازمندیم.