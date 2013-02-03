می خواهم در آرامش از فوتبال خداحافظی کنم/ بخاطر بازی نکردن قهر نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی مهدوی کیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: این روزها شایعاتی مطرح می‌شود که درست نیست و من دوست دارم چند ماه پایانی فوتبالم را با خوبی و خوشی به پایان برسانم و با کسب یک قهرمانی دیگر با پرسپولیس، با آرامش و خاطرات خوبی از فوتبال خداحافظی کنم.

وی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تمام هدف ما موفقیت و سربلندی پرسپولیس در بازی‌های آینده است. به همین منظور تمرینات خوبی را در کردان انجام می‌دهیم. زمان خوبی است تا از این فرصت استفاده کرده تا خودمان را بازیابی کنیم. در کنار هم تمرینات خوبی را انجام می‌دهیم و هر چند که نبودن چهار ملی پوش و بچه‌هایی که مصدوم هستند تا حدی روی کار ما تاثیر خواهد گذاشت اما انگیزه بسیاری بین بچه‌های وجود دارد و منتظر ملی‌پوشان و مصدومان هستیم تا با موفقیت به ما اضافه شوند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: در ادامه رقابت‌های لیگ فرصت خوبی داریم تا خودمان را بالا بکشیم. بازی‌های خانگی شرایط مناسبی را ایجاد می‌کند و قطعا این اتفاق خواهد افتاد که خود را در جدول لیگ بالا بکشیم. تلاش ما کسب حداکثر امتیازات است چرا که در جام حذفی مدعی اصلی قهرمانی هستیم و در لیگ هم امیدواریم که در رتبه‌های بالای جدول قرار بگیریم.

مهدوی‌کیا در ارتباط با مسائلی که پیرامون ناراحتی وی از بازی نکردن در مقابل فولاد مطرح می‌شود، گفت: هر بازیکنی دوست دارد بازی کند و همه مرا خوب می‌شناسند. بازیکنی نیستم که بخاطر بازی نکردن قهر کنم یا طوری ناراحت بشوم که برای تیم مشکل ایجاد کند. اینها مسائلی نیستند که صحت داشته باشد. دو سال است که به پرسپولیس برگشته‌ام و بازی‌های زیادی نبودم ولی هیچگاه حرکتی برخلاف منافع تیم انجام نداده و نمی‌دهم. این روزها انواع گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود اما مهدوی‌کیا که در فوتبال حرفه‌ای حضور داشته است بازیکنی نیست که برای تیم حاشیه درست کنم.

وی خاطر نشان کرد: نیازی نیست بگویم علاقه‌ام به پرسپولیس تا چه حد است. این را هم می‌دانم، سه، چهار ماه دیگر بیشتر نیستم بنابراین امیدوارم همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. نمی‌دانم وقتی تمرین بدون حضور خبرنگاران برگزار می‎شود، چگونه چنین شایعاتی بیرون می‌آید.

کاپیتان پرسپولیس تاکید کرد: نمی‌خواستم در مورد شایعات صحبت کنم اما همین قدر بگویم مسائل مطرح شده درست نیستند، چرا که من بازیکنی نیستم که بخواهم این طور ناراحت و عصبانی شوم و اعتراض کنم. دوست دارم ماه‌های آخر بازیگری در پرسپولیس را در آرامش و با خاطرات خوب سپری کنم.

وی اظهار داشت: همه تلاش خودمان را می‌کنیم تا یک جام قهرمانی را به هواداران هدیه بدهیم. ازهمه عزیزان خبرنگار هم خواهش می‌کنم کمک کنند این ماه‌های آخر بازیگری‌ام با آرامش سپری شود. هواداران هم مطمئن باشند من و همه بازیکنان تمام تلاش خودمان را برای خوشحال کردن آنها بکار گرفته‌ایم.