بستر فعالیت کارخانه های مزاحم در شهرک بزرگ اصفهان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر جلسات متعددی در راستای برطرف شدن مشکل واحدهای ریخته گری در خیابان امام خمینی اصفهان برگزار شده است، اظهار داشت: نگهداری و حفاظت از شهرک ها در قالب شرکت های خدماتی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه برطرف شدن مشکلات موجود در راستای فعالیت واحدهای صنعتی مزاحم در اصفهان تنها به شرکت شهرکهای صنعتی اختصاص ندارد، ادامه داد: هم اکنون هیئت مدیره شهرک صنعتی رنگسازان واقع در 20 کیلومتری شهرضا تعیین شده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌‌های صنعتی استان اصفهان بیان داشت: فعالیت کارخانه های مزاحم در شهر اصفهان باید توسط تمام مسئولان استان ساماندهی شود و بستری برای فعالیت این کارخانهها در شهرک بزرگ صنعتی اصفهان فراهم می شود.

وی اضافه کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان این شرکت باید فضایی را در شهرکهای صنعتی برای فعالیت واحدهای صنعتی مزاحم موجود در سطح شهر اختصاص بدهد.

